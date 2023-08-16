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5 простих ідей, які зроблять ваш інтер'єр в будинку дорогим і стильним

Як покращити інтер'єр в будинку (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кожному хочеться, щоб його будинок був як з обкладинки журналу. Однак, зовсім не обов'язково займатися складним ремонтом або робити глобальну перестановку. Іноді для створення ідеального інтер'єру достатньо кількох простих трюків.

Про це пише homesandgardens.

Зокрема, деякі цікаві ідеї допоможуть зробити інтер'єр дорогим та стильним.

Оригінальні меблі

Вмонтовані меблі

Меблі, які ідеально вписуються в простір, гарантовано зроблять кімнату дорожчою.

Також вмонтовані меблі та кухня допомагають економити простір. Такі меблі підвищують комфортабельність квартири і звільнюють площу приміщення.

Недоліком вбудованих меблів є те, що необхідно виконувати додатково будівельні роботи з їх монтажу.

Вмонтована кухонна техніка (фото: freepik)

Антикваріат

 предмети із золотом або сріблом миттєво прикрашають дім. Поєднання старих предметів із сучасними надає більш вишуканого вигляду.

Антикваріатні меблі (фото: freepik)

Натуральні матеріали

Меблі з натуральних матеріалів (фото: freepik)

Великі кімнатні рослини

 це чудовий спосіб "дати життя" запущеним куточкам будинку або приміщенням, які важко прикрасити. 

Крім того, рослини створюють зв’язок із природою, що підвищує настрій. 

Кімнатні рослини (фото: freepik)

 

Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити, щоб у будинку завжди водилися гроші.

Також ми писали, які кімнатні рослини очищають та охолоджують повітря в будинку.

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