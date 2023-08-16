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5 простых идей, которые сделают ваш интерьер в доме дорогим и стильным

Как улучшить интерьер дома (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждому хочется, чтобы его дом был как из обложки журнала. Однако, совсем не обязательно заниматься сложным ремонтом или производить глобальную перестановку. Иногда для создания идеального интерьера достаточно несколько простых трюков.

Об этом пишет homesandgardens.

В частности, некоторые интересные идеи помогут сделать интерьер дорогим и стильным.

Оригинальная мебель

Встроенная мебель

Мебель, которая идеально вписывается в пространство, гарантированно сделает комнату дороже.

Также встроенная мебель и кухня помогают экономить пространство. Такая мебель повышает комфортабельность квартиры и освобождает площадь помещения.

Недостатком встроенной мебели является то, что необходимо выполнять дополнительно строительные работы по их монтажу.

Встроенная кухонная техника (фото: freepik)

Антиквариат

предметы с золотом или серебром мгновенно украшают дом. Сочетание старых предметов с современными придает более изысканный вид.

Антиквариатная мебель (фото: freepik)

Натуральные материалы

Мебель из натуральных материалов (фото: freepik)

Большие комнатные растения

это прекрасный способ "дать жизнь" запущенным уголкам дома или помещениям, которые трудно украсить.

Кроме того, растения создают связь с природой, что повышает настроение.

Комнатные растения (фото: freepik)

 

Ранее мы сообщали, что нужно сделать, чтобы в доме всегда водились деньги.

Также мы писали, какие комнатные растения очищают и охлаждают воздух дома.

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