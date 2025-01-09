5 продуктов, которые наносят сильный вред вашим почкам

Почки играют ключевую роль в сохранении здоровья организма, фильтруя кровь и выводя лишние вещества через мочу. Чтобы не навредить такому органу, стоит избегать некоторых продуктов в рационе.

Сладкие газированные напитки

Врач-натуропат Джанин Браунинг назвала конкретные продукты, которые стоит уменьшить или исключить из своего рациона, чтобы не навредить почкам.

В сладких газированных напитках много сахара и фосфора - минерала, который может быть очень тяжелым для ваших почек, особенно если у вас есть определенные заболевания.

Напитки с высоким содержанием сахара могут способствовать ожирению, которое способствует таким основным проблемам со здоровьем, как гипертония и диабет.

Также особенно темные газированные напитки, такие как кола, содержат много искусственного фосфора.

Замороженные блюда из магазина

Замороженные блюда часто проходят ультраобработку и содержат более 1000 миллиграммов натрия на порцию. Поскольку контроль над потреблением соли имеет решающее значение для здоровья почек, то стоит избегать таких блюд.

Фастфуд

Фастфуды часто имеют высокое содержание насыщенных жиров, сахара и калорий, а также низкую питательность.

Питание, полезное для почек, должно в первую очередь состоять из разнообразных фруктов и овощей, сложных углеводов и нежирных белков.

Тогда как фастфуд богат натрием, насыщенными жирами и фосфором, не имеет полезных питательных веществ, необходимых для здоровья почек. Несмотря на его удобство, желательно ограничить его потребление.

Слишком много мяса

Белок жизненно важен для роста и восстановления клеток. Однако, чрезмерное потребление животного белка может сильно влиять на почки. Животные белки производят высокий уровень кислоты в крови, для выведения которой должны работать почки.

Уменьшение потребления мяса - это взвешенный подход к поддержанию здоровья почек.

Опять же, это не означает, что вы не можете есть мясо, поскольку здоровые почки легко фильтруют кислоту. Стоит просто придерживаться безопасной нормы и не переедать.

Майонез

Одна столовая ложка майонеза содержит целых 103 калории. Он не только калорийный, но и содержит высокий уровень насыщенных жиров.

На рынке доступны менее калорийные и обезжиренные майонезы, но они часто содержат больше натрия и сахара и могут содержать другие добавки. Более полезная замена предполагает замену майонеза обычным обезжиренным греческим йогуртом с высоким содержанием белка, который прекрасно сочетается для салатов.