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5 продуктів, які покращують концентрацію та розумові здібності

Які продукти підвищують розумові здібності організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб відновити організм після новорічних свят та повернутись до робочої рутини, варто додати в раціон корисні продукти. Вони здатні підвищити концентрацію та зарядити енергією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Що варто їсти

немає чарівної таблетки, щоб зупинити когнітивне зниження, жодна окрема їжа не може гарантувати гострий розум у віц. Дослідження показують, що певна їжа може дати мозку велику користь.

Листові овочі

омега-3 жирними кислотами, які пов’язані з нижчими рівнями бета-амілоїду - білка, який утворює шкідливі згустки в мозку людей із хворобою Альцгеймера.

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