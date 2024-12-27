5 продуктов, которые улучшают концентрацию и умственные способности

Что стоит есть

нет волшебной таблетки, чтобы остановить когнитивное снижение, ни одна отдельная еда не может гарантировать острый ум в возрасте. Исследования показывают, что определенная пища может дать мозгу большую пользу.

Листовые овощи

омега-3 жирными кислотами, которые связаны с более низкими уровнями бета-амилоида - белка, который образует вредные сгустки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.