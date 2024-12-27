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5 продуктов, которые улучшают концентрацию и умственные способности

Какие продукты повышают умственные способности организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы восстановить организм после новогодних праздников и вернуться к рабочей рутине, стоит добавить в рацион полезные продукты. Они способны повысить концентрацию и зарядить энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Что стоит есть

нет волшебной таблетки, чтобы остановить когнитивное снижение, ни одна отдельная еда не может гарантировать острый ум в возрасте. Исследования показывают, что определенная пища может дать мозгу большую пользу.

Листовые овощи

омега-3 жирными кислотами, которые связаны с более низкими уровнями бета-амилоида - белка, который образует вредные сгустки в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

 

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