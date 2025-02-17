5 продуктів, які не мають їсти люди старше 65 років: у списку навіть грейпфрут

З віком наші потреби в харчуванні змінюються. Деякі продукти, які ми колись споживали без проблем, можуть стати шкідливими для здоров'я після 65 років.

Які продукти варто обмежити або повністю виключити з раціону, щоб зберегти здоров'я та енергію в літньому віці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Best Life.

Ультраоброблені продукти

Людям старше 65 років слід уникати оброблених харчових продуктів, особливо обробленого м’яса.

Дієтолог Федеріка Аматі зазначає, що ультраоброблені продукти, такі як магазинне печиво, солодкі пластівці та підсолоджені напої, складають близько 50% споживання доданого цукру американцями.

"Ця нездорова їжа, як правило, має низький вміст клітковини, багато доданого цукру та нездорових жирів, що все може сприяти запаленню, метаболічній дисфункції та поганому здоров’ю кишечника", - пояснює вона.

Це особливо важливо для людей старше 65 років, оскільки старіння природним чином пов’язане зі збільшенням запалення та підвищеним ризиком таких захворювань, як серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та зниження когнітивних функцій.

Оброблене м’ясо, ковбаси, хот-доги та м’ясні делікатеси також містять багато нітратів, що може збільшити ризик серцевих захворювань, високого кров’яного тиску та інших проблем зі здоров’ям із віком.

Грейпфрут

Чи варто людині старше 65 років вживати грейпфрут або грейпфрутовий сік чи ні, залежить від ліків, які вони приймають, які можуть взаємодіяти з фруктами та викликати потенційно небезпечні для життя побічні ефекти.

"Наприклад, грейпфрут не слід вживати тим, хто приймає статини для зниження холестерину, антикоагулянти, що розріджують кров, і деякі антигістамінні препарати", - пояснює дієтолог Конні Елік.

Вживання грейпфрута може підвищити рівень цих ліків у крові до небезпечного рівня, що може призвести до шкідливих наслідків, включаючи підвищений ризик кровотечі.

Смажена їжа

Смажена їжа шкідлива для здоров’я незалежно від віку, але вона може завдати більше шкоди старше 65 років.

Смажені у фритюрі продукти містять нездорові транс-жири та надмірну калорійність, що призводить до збільшення ваги, високого рівня холестерину та посилення запалення.

Оскільки метаболізм природним чином сповільнюється з віком, часте споживання цих продуктів може прискорити хронічні захворювання, такі як діабет, хвороби серця та біль у суглобах.

Рафіновані вуглеводи

Рафіновані вуглеводи - це ті, які були оброблені для видалення клітковини. Цей процес також видаляє ключові поживні речовини, які потім часто додаються назад виробником, відповідно до Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC). Приклади рафінованих вуглеводів включають білий хліб, білий рис, білі макарони, тістечка та багато круп.

Непастеризована "молочка"

Якщо вам більше 65 років, є дві причини уникати непастеризованих молочних продуктів.

По-перше, може бути важко перетравлювати молочні продукти, оскільки багато літніх людей відчувають зниження вироблення лактази.

Для тих, хто помічає дискомфорт у травленні, краще переносяться ферментовані молочні продукти або рослинні джерела кальцію, такі як листова зелень, горіхи та насіння.

Але вживання будь-яких сирих продуктів - м’яких сирів, сирих яєць, непастеризованого молока та сирих морепродуктів - може створити проблему.

З віком наша імунна система стає більш вразливою до харчових захворювань. Замість цього вибирайте тверді сири, ретельно проварені яйця та морепродукти. Завжди вибирайте пастеризоване молоко для безпеки.