5 продуктов, которые не должны есть люди старше 65 лет: в списке даже грейпфрут

С возрастом наши потребности в питании меняются. Некоторые продукты, которые мы когда-то потребляли без проблем, могут стать вредными для здоровья после 65 лет.

Какие продукты стоит ограничить или полностью исключить из рациона, чтобы сохранить здоровье и энергию в пожилом возрасте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

Ультраобработанные продукты

Людям старше 65 лет следует избегать обработанных пищевых продуктов, особенно обработанного мяса.

Диетолог Федерика Амати отмечает, что ультраобработанные продукты, такие как магазинное печенье, сладкие хлопья и подслащенные напитки, составляют около 50% потребления добавленного сахара американцами.

"Эта нездоровая пища, как правило, имеет низкое содержание клетчатки, много добавленного сахара и нездоровых жиров, что все может способствовать воспалению, метаболической дисфункции и плохому здоровью кишечника", - объясняет она.

Это особенно важно для людей старше 65 лет, поскольку старение естественным образом связано с увеличением воспаления и повышенным риском таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2 типа и снижение когнитивных функций.

Обработанное мясо, колбасы, хот-доги и мясные деликатесы также содержат много нитратов, что может увеличить риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и других проблем со здоровьем с возрастом.

Грейпфрут

Стоит ли человеку старше 65 лет употреблять грейпфрут или грейпфрутовый сок или нет, зависит от лекарств, которые они принимают, которые могут взаимодействовать с фруктами и вызывать потенциально опасные для жизни побочные эффекты.

"Например, грейпфрут не следует употреблять тем, кто принимает статины для снижения холестерина, антикоагулянты, разжижающие кровь, и некоторые антигистаминные препараты", - объясняет диетолог Конни Элик.

Употребление грейпфрута может повысить уровень этих лекарств в крови до опасного уровня, что может привести к вредным последствиям, включая повышенный риск кровотечения.

Жареная пища

Жареная пища вредна для здоровья независимо от возраста, но она может нанести больше вреда старше 65 лет.

Жареные во фритюре продукты содержат нездоровые транс-жиры и чрезмерную калорийность, что приводит к увеличению веса, высокому уровню холестерина и усилению воспаления.

Поскольку метаболизм естественным образом замедляется с возрастом, частое потребление этих продуктов может ускорить хронические заболевания, такие как диабет, болезни сердца и боль в суставах.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы - это те, которые были обработаны для удаления клетчатки. Этот процесс также удаляет ключевые питательные вещества, которые затем часто добавляются обратно производителем, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Примеры рафинированных углеводов включают белый хлеб, белый рис, белые макароны, пирожные и многие крупы.

Непастеризованная "молочка"

Если вам больше 65 лет, есть две причины избегать непастеризованных молочных продуктов.

Во-первых, может быть трудно переваривать молочные продукты, поскольку многие пожилые люди испытывают снижение выработки лактазы.

Для тех, кто замечает дискомфорт в пищеварении, лучше переносятся ферментированные молочные продукты или растительные источники кальция, такие как листовая зелень, орехи и семена.

Но употребление любых сырых продуктов - мягких сыров, сырых яиц, непастеризованного молока и сырых морепродуктов - может создать проблему.

С возрастом наша иммунная система становится более уязвимой к пищевым заболеваниям. Вместо этого выбирайте твердые сыры, тщательно проваренные яйца и морепродукты. Всегда выбирайте пастеризованное молоко для безопасности.