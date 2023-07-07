5 продуктів, які допомагають знизити холестерин та запобігти інсульту

Щоб зберегти серце здоровим, можна займатися спортом та відмовитися від шкідливих звичок. Однак, найпростіше - це стежити за своїм харчуванням.

Про це повідомила американський дієтолог Вінесса Ріссетто, пише Today .

Горіхи

Такий продукт містять потужну комбінацію клітковини, білка та жиру, усі девʼять незамінних амінокислот. Найкорисніші для серця - фісташки.

Горіхи багаті на мононенасичені та поліненасичені жири, які здатні підтримувати здоровʼя серця.

Риба

Містить безліч мінеральних речовин та жирних кислот, які перешкоджають розвитку такої поширеної патології як атеросклероз. Підтримує серцеві м'язи в тонусі.

Бобові

Квасоля містить дуже багато клітковини, яка корисна для контролю ваги та здоровʼя кишківника.

Також клітковина в бобах знижує кількість холестерину, що потрапляє у кров.

Цільнозернові продукти

Вівсянка, коричневий рис та інші продукти містять корисні поживні речовини, такі як магній, антиоксиданти та фолієва кислота.

Фолієва кислота допомагає обміну речовин і здатна запобігти інсульту та серцевим захворюванням. Тому такі продукти варто їсти всім.

Темний шоколад

Шоколад варто їсти з грецьким йогуртом або мигдалем, щоб отримати максимум користі. Краще, якщо це буде темний шоколад з вмістом какао 85%, щоб отримати більше клітковини.

Що шкодить серцю

Алкоголь

Вживання алкоголю може призвести до алкогольної кардіоміопатії. Це важке захворювання серцевого м’яза, яке призводить до його ненормального скорочення і викликає серцеву недостатність.

Зловживання алкоголем також сприяє підвищенню артеріального тиску і підвищує ризик фібриляції передсердь, найбільш поширеного порушення серцевого ритму.

Оброблене м'ясо

Такі м’ясні продукти містять переважно насичені жирні кислоти та холестерин, які підвищують ризик розвитку атеросклерозу, у тому числі інфарктів та інсультів.

З огляду на те, що їх термін придатності збільшується за рахунок копчення, засолювання та консервантів, ризик зростає. Перероблене м’ясо може містити до 400 відсотків більше солі, ніж свіже червоне м’ясо.

Фастфуд

Це не що інше, як суміш вуглеводів, насичених жирів і солі з невеликою поживною цінністю. Харчуючись таким чином, ви ризикуєте отримати ожиріння, наслідком якого є інші хвороби: цукровий діабет, гіпертонія, атеросклероз, хвороби серця і печінки.