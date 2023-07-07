5 продуктов, которые помогают снизить холестерин и предотвратить инсульт

Чтобы сохранить здоровое сердце, можно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Однако, самое простое - это следить за своим питанием.

Об этом сообщила американский диетолог Винесса Риссетто, пишет Today .

Орехи

Такой продукт содержит мощную комбинацию клетчатки, белка и жира, все девять незаменимых аминокислот. Самые полезные для сердца - фисташки.

Орехи богаты мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые способны поддерживать здоровье сердца.

Рыба

Содержит множество минеральных веществ и жирных кислот, препятствующих развитию такой распространенной патологии как атеросклероз. Поддерживает сердечные мускулы в тонусе.

Бобовые

Фасоль содержит очень много клетчатки, которая полезна для контроля веса и здоровья кишечника.

Также клетчатка в бобах снижает количество попадающего в кровь холестерина.

Цельнозерновые продукты

Овсянка, коричневый рис и другие продукты содержат полезные питательные вещества, такие как магний, антиоксиданты и фолиевая кислота.

Фолиевая кислота помогает обмену веществ и способна предотвратить инсульт и сердечные заболевания. Поэтому такие продукты следует есть всем.

Темный шоколад

Шоколад следует есть с греческим йогуртом или миндалем, чтобы извлечь максимум пользы. Лучше, если это будет темный шоколад с содержанием какао 85%, чтобы получить больше клетчатки.

Что вредит сердцу

Алкоголь

Употребление алкоголя может привести к алкогольной кардиомиопатии. Это тяжелое заболевание сердечной мышцы, которое приводит к его ненормальному сокращению и вызывает сердечную недостаточность.

Злоупотребление алкоголем также способствует повышению артериального давления и повышает риск фибрилляции предсердий, наиболее распространенного нарушения сердечного ритма.

Обработанное мясо

Такие мясные продукты содержат преимущественно насыщенные жирные кислоты и холестерин, которые повышают риск развития атеросклероза, включая инфаркты и инсульты.

Учитывая, что их срок годности увеличивается за счет копчения, засолки и консервантов, риск возрастает. Переработанное мясо может содержать до 400% больше соли, чем свежее красное мясо.

Фастфуд

Это не что иное, как смесь углеводов, насыщенных жиров и соли с небольшой питательной ценностью. Питаясь таким образом, вы рискуете получить ожирение, следствием которого являются другие болезни: сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, болезни сердца и печени.