5 прийомів, які застосовують маніпулятори, аби отримати від вас бажане

Перекручування фактів

Маніпулятор може перекручувати факти, щоб навіяти вам невпевненість або підкреслити недолугість. Наприклад, говорить фрази типу: "Нічого такого не було. Ти собі щось придумала! Просто параноїчка".

Викликає почуття провини, страху і жалю

Це дуже дієві інструменти контролю. Маніпулятори, зазвичай, будуть звинувачувати, що ви не відповідаєте очікуванням чи робите щось неправильно.

Намагання ізолювати вас від близьких та друзів

Акцент на тому, що всі вони вам насправді заздрять і добра не бажають. А от свою значущість маніпулятор буде відстоювати.

Він може навмисне поширювати чутки або казати несхвальні речі про вас, типу "по секрету, тільки мене не видай".

Критика, образи й знецінювання

Маніпулятори схильні критикувати, ображати й знецінювати, щоб розхитати вашу самооцінку. Так ви будете більше проявляти вразливість та піддаватися контролю.

Тривожною ознакою є фрази типу: "Подивись на себе! Кому ти така потрібна? Оце я тебе тільки й витримую".

Постійна зміна правил гри

Щоб створювати плутанину та нестабільність, маніпулятори постійно змінюють правила гри. Вони встановлюють нові очікування та вимоги без попередження, а потім звинувачують вас у неуважності та байдужості до їхніх потреб.

"Звісно, цей перелік не є вичерпним та багато чого залежить від контексту. Проте, завжди варто памʼятати про особисті кордони, розвивати навички обстоювання своїх потреб, казати "ні", бо ви маєте на це беззаперечне право", - наголошує психолог.