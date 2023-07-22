RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 приемов, которые применяют манипуляторы, чтобы получить от вас желаемое

Как распознать манипулятора (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Манипуляции - это настоящее мастерство, ведь такое поведение предполагает контроль и влияние на других с целью получения желаемого. И надо признать, что все мы так или иначе манипулируем. Но как понять, что манипуляционные приемы применяют против нас?

О признаках, которые на это указывают, рассказала психолог Ольга Голентовская в Instagram.

Перекручивание фактов

Манипулятор может перекручивать факты, чтобы внушить вам неуверенность или подчеркнуть несуразность. Например, говорит фразы: "Ничего такого не было. Ты себе что-то придумала! Просто параноичка".

Вызывает чувство вины, страха и жалости

Это очень действенные инструменты контроля. Манипуляторы обычно будут обвинять, что вы не отвечаете ожиданиям или делаете что-то неправильно.

Попытки изолировать вас от близких и друзей

Акцент на том, что все они вам на самом деле завидуют и добра не желают. А вот свою значимость манипулятор будет отстаивать.

Он может намеренно распространять слухи или говорить неодобрительные вещи о вас, типа "по секрету, только меня не выдай".

Критика, обиды и обесценивание

Манипуляторы склонны критиковать, обижать и обесценивать, чтобы расшатать вашу самооценку. Так вы будете больше проявлять уязвимость и подвергаться контролю.

Тревожным признаком есть фразы: "Посмотри на себя! Кому ты такая нужна? Вот я тебя только и выдерживаю".

Постоянное изменение правил игры

Чтобы создавать неразбериху и нестабильность, манипуляторы постоянно меняют правила игры. Они устанавливают новые ожидания и требования без предупреждения, а затем обвиняют вас в невнимательности и безразличии к их потребностям.

"Конечно, этот перечень не является исчерпывающим и многое зависит от контекста. Однако всегда стоит помнить о личных границах, развивать навыки отстаивания своих потребностей, говорить "нет", потому что вы имеете на это безоговорочное право", - отмечает психолог.

Ранее мы рассказывали о том, какие признаки указывают на то, что ваши отношения дошли до конца.

Читайте также о том, как понять, что у вас низкая самооценка.

Читайте РБК-Украина в Google News
маніпулятор