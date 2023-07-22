5 приемов, которые применяют манипуляторы, чтобы получить от вас желаемое

Перекручивание фактов

Манипулятор может перекручивать факты, чтобы внушить вам неуверенность или подчеркнуть несуразность. Например, говорит фразы: "Ничего такого не было. Ты себе что-то придумала! Просто параноичка".

Вызывает чувство вины, страха и жалости

Это очень действенные инструменты контроля. Манипуляторы обычно будут обвинять, что вы не отвечаете ожиданиям или делаете что-то неправильно.

Попытки изолировать вас от близких и друзей

Акцент на том, что все они вам на самом деле завидуют и добра не желают. А вот свою значимость манипулятор будет отстаивать.

Он может намеренно распространять слухи или говорить неодобрительные вещи о вас, типа "по секрету, только меня не выдай".

Критика, обиды и обесценивание

Манипуляторы склонны критиковать, обижать и обесценивать, чтобы расшатать вашу самооценку. Так вы будете больше проявлять уязвимость и подвергаться контролю.

Тревожным признаком есть фразы: "Посмотри на себя! Кому ты такая нужна? Вот я тебя только и выдерживаю".

Постоянное изменение правил игры

Чтобы создавать неразбериху и нестабильность, манипуляторы постоянно меняют правила игры. Они устанавливают новые ожидания и требования без предупреждения, а затем обвиняют вас в невнимательности и безразличии к их потребностям.

"Конечно, этот перечень не является исчерпывающим и многое зависит от контекста. Однако всегда стоит помнить о личных границах, развивать навыки отстаивания своих потребностей, говорить "нет", потому что вы имеете на это безоговорочное право", - отмечает психолог.