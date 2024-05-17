5 напоїв, які найкраще збагачують організм вітамінами і підтримують імунітет

Зелений чай

Зелений чай багатий корисними поліфенолами-флавоноїдами, які забезпечують безліч переваг для здоров’я. Він сприяє зниженню ризику серцевих захворювань і деяких видів раку, а також зменшує запалення.

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Molecules, зелений чай зміцнює імунітет завдяки своїм антиоксидантам, які допомагають захистити клітини від окислення та активних форм кисню.

Вважається, що зелений чай захищає від хвороб та інфекцій завдяки своїй антиоксидантній здатності. Він також не містить калорій, що є ще однією перевагою.

Кефір

Кефір багатий різними корисними пробіотиками, які допомагають підтримувати збалансовану мікробіоту шлунково-кишкового тракту. Основною корисною бактерією кефіру є Lactobacillus kefiri.

В оглядовій статті, опублікованій в журналі Nutrients, повідомляється, що кефір має антиоксидантну, протимікробну, протизапальну, ранозагоювальну та багато інших переваг для здоров’я.

Лимонно-імбирний чай

Лимонно-імбирний чай багатий вітаміном С, антиоксидантом, який, як відомо, допомагає захистити клітини від окисного пошкодження. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Antioxidants, вітамін С також має протизапальні властивості та допомагає зменшити негативні імунні реакції.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, імбир також містить понад 100 біологічно активних сполук, які допомагають боротися з нудотою, знижують ризик розвитку деяких видів раку, покращують ліпіди в крові, зменшують запалення.

Натуральний апельсиновий або грейпфрутовий сік

Відповідно до дослідження, опублікованого в Frontiers in Immunology, вітамін С і фолієва кислота в цитрусових соках підтримують цілісність імунних бар’єрів і захищають багато типів імунних клітин, включаючи природні клітини-кілери та Т-клітини. Біоактивні сполуки в цитрусових мають протизапальну дію для підтримки імунітету.

Як апельсиновий, так і грейпфрутовий сік багаті поживними речовинами та забезпечують понад 100% загальної кількості вітаміну С, необхідного людині на день. Ці соки також містять вітамін А та фолієву кислоту. Втім варто віддавати перевагу саме домашнім сокам, а не промисловим.

Томатний сік

Помідори багаті на вітамін С, а також лікопін, корисний антиоксидант-каротиноїд, який має багато корисних властивостей і, як відомо, допомагає зменшити системне запалення.

Томатний суп часто рекомендують при застуді чи грипі, оскільки він містить вітамін С, але томатний сік забезпечить такою ж кількістю вітаміну. 100 мл соку містить лише 50 калорій, без додавання цукру та майже 100% вітаміну С, необхідного на день.