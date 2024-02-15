5 причин подивитися "Керол" - одну з найромантичніших мелодрам сучасності

Причина 1. Ідеальний фільм для закоханих

"Керол" - одна з найромантичніших зимових історій в сучасному кіно. Кохання двох героїнь не лише зумовлене звичайним фізичним потягом і виявленням сумісності, хоча це також присутнє. Це також викликано певною одержимістю. Профільні видання називають фільм найгарнішою стрічкою 2015 року.

Причина 2. Акторки

"Мене приваблюють жіночі персонажі; не всі вони сильні", - сказав Тодд Хейнс журналу Interview у 2011 році.

Цю традицію режисер продовжує з фільму у фільм та часто працює з одними й тими самими акторками.

Головні ролі виконали Кейт Бланшетт ("Тар", "Вавилон", "Жасмин"), Руні Мара ("Дівчина з татуюванням дракона"), яких номінували на Оскар за цей фільм. А Руні Мара стала найкращою акторкою Каннського кінофестивалю, вперше в історії фестивалю розділивши її з іншою акторкою (Еммануель Берко за фільм "Мій король").

Причина 3. Режисер

Режисер Тодд Гейнс - майстер квір-драми, піонер руху New Queer Cinema, що виник у кінематографі на початку 1990-х років. "Керол" отримав Приз Queer Palm у Каннах, де пройшла світова прем’єра. Вже 35 років режисер досліджує жіночих персонажок та різнобарвне кохання. Наприклад, останній його фільм "Травень, грудень" оповідає про любов, яка зародилась в дорослої жінки зі школярем. Через 20 років про їх історію знімають кіно.

Причина 4. Світ фільму

Події розгортаються в Нью-Йорку 1950-х напередодні Різдва. У візуальній частині Гейнс надихався вуличною фотографією, які лягли в основу його досліджень часу та місця дії.

"Візуальна мова фільму все більше залежала від історичних досліджень, які ми проводили", - каже Гейнс.

Його особливо здивувала невідповідність між тим, що він бачив у своїй уяві, і реальністю Нью-Йорка 50-х років.

"Це неймовірно інший світ, ніж той, про який ми думаємо. Нью-Йорк виглядає як післявоєнне місто. Виглядає засмученим. Виглядає брудним", - розповів він.

Причина 5. Рейтинги

Рейтинг на Letterboxd: 4,0/5. Рейтинг на IMDb: 7,2/10

Оцінка на Rotten Tomatoes: 94% з позначкою "Сертифікована свіжість", яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями, а оцінка на Metacritic: 94 зі 100 із позначкою Must See.

