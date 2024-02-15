5 причин посмотреть "Кэрол" - одну из самых романтических мелодрам современности

Причина 1. Идеальный фильм для влюбленных

"Кэрол" - одна из самых романтичных зимних историй в современном кино. Любовь двух героинь не только обусловлена обычным физическим влечением и обнаружением совместимости, хотя это тоже присутствует. Это также вызвано определенной одержимостью. Профильные издания называют фильм самой красивой лентой 2015 года.

Причина 2. Актрисы

"Меня привлекают женские персонажи; не все они сильны", - сказал Тодд Хейнс журналу Interview в 2011 году.

Эту традицию режиссер продолжает из фильма в фильм и часто работает с одними и теми же актрисами.

Главные роли исполнили Кейт Бланшетт ("Тар", "Вавилон", "Жасмин"), Руни Мара ("Девушка с татуировкой дракона"), которых номинировали на Оскар за этот фильм. А Руни Мара стала лучшей актрисой Каннского кинофестиваля, впервые в истории фестиваля разделив ее с другой актрисой (Эммануэль Берко за фильм "Мой король").

Причина 3. Режиссер

Режиссер Тодд Гейнс - мастер квир-драмы, пионер движения New Queer Cinema, возникшего в кинематографе в начале 1990-х годов. "Кэрол" получил Приз Queer Palm в Каннах, где прошла мировая премьера. Уже 35 лет режиссер исследует женские персонажи и разноцветную любовь. Например, последний его фильм "Май, декабрь" повествует о любви, которая зародилась у взрослой женщины со школьником. Через 20 лет об их истории снимают кино.

Причина 4. Мир фильма

События разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х в канун Рождества. В визуальной части Гейнс вдохновлялся уличной фотографией, которая легла в основу его исследований времени и места действия.

"Визуальный язык фильма все больше зависел от исторических исследований, которые мы проводили", - говорит Гейнс.

Его особенно удивило несоответствие между тем, что он видел в своем воображении, и реальностью Нью-Йорка 50-х годов.

"Это невероятно иной мир, чем тот, о котором мы думаем. Нью-Йорк выглядит как послевоенный город. Выглядит расстроенным. Выглядит грязным", - рассказал он.

Причина 5. Рейтинги

Рейтинг на Letterboxd: 4,0/5. Рейтинг на IMDb: 7,2/10

Оценка на Rotten Tomatoes: 94% с пометкой "Сертифицированная свежесть", присуждаемая фильмам с лучшими рецензиями, а оценка на Metacritic: 94 из 100 с пометкой Must See.