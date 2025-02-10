5 причин, чому жінки втрачають довіру до чоловіків

Брехня, навіть у дрібницях

Багато чоловіків вважають, що маленька брехня - це не страшно. Але навіть незначна неправда може посіяти сумніви.

"Жінка буде думати так, якщо зловить чоловіка на незначній неправді: "якщо він збрехав про дрібницю, чи можна йому вірити у чомусь більш серйозному?" - пояснює коуч.

Порушення обіцянок

Сказав - не зробив. Один раз, другий, третій… Жінка може довго терпіти, але рано чи пізно розуміє: слова чоловіка нічого не значать.

Недостатня відкритість

Коли чоловік уникає відвертих розмов, закривається або приховує важливі речі, жінка починає думати, що йому є що приховувати.

"Недостатність комунікації та відсутність відвертих розмов породжує недовіру", - наголошує експерт.

Флірт з іншими

Навіть якщо він вважає це нешкідливим, для жінки це сигнал: "Я для нього не єдина". Флірт, компліменти іншим, лайки під фото в соцмережах - усе це підточує довіру.

Емоційна дистанція

Жінки довіряють не лише вірності, а й емоційному зв’язку. Якщо чоловік стає байдужим, перестає проявляти турботу, уникає розмов, жінка відчуває себе непотрібною, а довіра поступово зникає.

"Довіра - це не даність, а процес. Її легко втратити, але важливо розуміти, що вона будується на повазі, чесності та увазі до партнера", - резюмує Віталій Курсік.