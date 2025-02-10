5 причин, почему женщины теряют доверие к мужчинам

Ложь, даже в мелочах

Многие мужчины считают, что маленькая ложь - это не страшно. Но даже незначительная неправда может посеять сомнения.

"Женщина будет думать так, если поймает мужчину на незначительной неправде: "если он соврал о пустяке, можно ли ему верить в чем-то более серьезном?" - объясняет коуч.

Нарушение обещаний

Сказал - не сделал. Один раз, второй, третий... Женщина может долго терпеть, но рано или поздно понимает: слова мужчины ничего не значат.

Недостаточная открытость

Когда мужчина избегает откровенных разговоров, закрывается или скрывает важные вещи, женщина начинает думать, что ему есть что скрывать.

"Недостаточность коммуникации и отсутствие откровенных разговоров порождает недоверие", - отмечает эксперт.

Флирт с другими

Даже если он считает это безобидным, для женщины это сигнал: "Я для него не единственная". Флирт, комплименты другим, лайки под фото в соцсетях - все это подтачивает доверие.

Эмоциональная дистанция

Женщины доверяют не только верности, но и эмоциональной связи. Если мужчина становится равнодушным, перестает проявлять заботу, избегает разговоров, женщина чувствует себя ненужной, а доверие постепенно исчезает.

"Доверие - это не данность, а процесс. Его легко потерять, но важно понимать, что оно строится на уважении, честности и внимании к партнеру", - резюмирует Виталий Курсик.