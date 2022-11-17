5 причин, чому кожен українець має подивитися фільм "Маріуполіс 2"
В обраних київських кінотеатрах стартували покази стрічки "Маріуполіс 2". Це фільм литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса, якого наприкінці березня схопили і вбили російські військові в Маріуполі.
Фільм змонтували з урятованих фрагментів відео, знятих протягом березня в обложеному місті. Стрічка фіксує життя міста під загрозою війни: вдалині тривають бої за "Азовсталь", видніється Маріупольський драмтеатр, позначений як місце схованки дітей...
Чому "Маріуполіс 2" - один із головних документальних фільмів року, та навіщо його дивитися - читайте в матеріалі Styler.
"Маріуполіс 2" - це більше самодостатній фільм, ніж продовження
Свою документальну картину "Маріуполіс" Мантас Кведаравічюс зняв у 2015 році. У ній він зобразив життя міста, розташованого в двох кроках від зони бойових дій на сході України.
Прем’єра стрічки відбулася на Берлінале - на одному з найважливіших фестивалів, після чого вона мандрувала іншими світовими кіномайданчиками.
Та попри те, що новий фільм - це сиквел, його цілком можна дивитися окремо від попередньої частини. Картини об’єднані ідеєю портрету міста, але обставини 2015-го і 2022-го, так само як і герої - інші.
Цінний матеріал очевидця
Дізнавшись про повномасштабне вторгнення росії в Україну, режисер зупинив зйомки свого проєкту в Уганді й терміново вирушив до Маріуполя.
Тут він знімав протягом березня - в уже обложеному й сильно постраждалому місті - аж поки його не взяли в полон і вбили російські військові. У фільмі відсутній музичний супровід, але постійним фоном звучать вибухи й постріли.
"Ексгумований" фільм
Знятий режисером матеріал зберегла його наречена, українка Ганна Білоброва, яка перебувала в Маріуполі разом із ним. Вона змогла вивезти відео до Литви, де змонтувала фільм разом із Дунею Сичовою - монтажеркою першої частини "Маріуполіса".
Кадр з фільму "Маріуполіс 2"
Одна з головних прем’єр Канн
Колеги Мантаса Кведаравічюса завершили фільм у рекордний термін. У програму Каннського фестивалю - головної кіноподії світу - його додали лише за кілька тижнів до початку.
Стрічка отримала спеціальний приз журі "Золоте око".
"Наш спеціальний приз отримує фільм, який неможливо порівняти з жодним іншим з конкурсу. Дуже радикальне, сміливе, художнє та екзистенційне висловлювання", - прокоментували свій вибір журі.
Номінація на "Європейський Оскар"
Нещодавно Європейська кіноакадемія оголосила номінантів на отримання Європейського кінопризу. Претендує на звання Найкращого європейського документального фільму й "Маріуполіс 2". Переможці премії, яка вважається "Європейським Оскаром", стануть відомі вже 10 грудня.
Режисер фільму "Маріуполіс 2"
Раніше ми писали, чому треба подивитися комедію "Трикутник смутку", яка перемогла на Канському фестивалі.