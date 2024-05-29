5 причин, чому грати у Hamster Kombat - небезпечно і крінжово

Російський слід

Популярний український онлайн-журнал про ІТ-бізнес AIN.UA вирішили перевірити через сервіс WHOIS про доменне ім'я сайту.

Сервіс показав, що Hamster Kombat зареєстрований у RU-CENTER Group - одному з найбільших реєстраторів доменних імен та хостинг-провайдерів. В іншій реєстрації зазначено, що реєстрант чи адміністратор перебуває у Москві, російській столиці.

Шахрайство

Hamster Kombat це нова гра, і ніхто не гарантує того, що вона в довгостроковій перспективі не стане об'єктом полювання хакерів. Крім того, про розробників теж інформації катма. Тому існує великий ризик, що проект може бути не просто закинутий, а й суттєво змінений, а це в свою чергу призведе до втрати вкладених коштів та часу.

Загалом, децентралізована природа криптовалют робить їх вразливими до шахрайства. І геть не виключено, що Hamster Kombat - це чергова російська шахрайська схема, покликана обдурити користувачів та заволодіти їхніми коштами.

Залежність

Механізм винагороди

У грі використовується система винагород, яка дає гравцям відчуття досягнення та прогресу. Гравці заробляють монети та бонуси за допомогою постійної взаємодії, що може приносити велике задоволення та стимулювати повторну гру.

Соціальна взаємодія

Реферальна програма спонукає гравців запрошувати друзів, створюючи соціальне середовище, в якому користувачі відчувають спільність та конкуренцію. Цей соціальний аспект може підвищити залучення і утруднити вихід гравців із гри.

Часті оновлення та події

Hamster Kombat часто представляє нові завдання, покращення та події, роблячи гру динамічною та постійно цікавою. Це може змусити гравців відчувати себе змушеними регулярно повертатися, щоб не прогаяти нові можливості та нагороди.

Економічні стимули

Обіцянка заробити токени, які потенційно можуть бути конвертовані у реальну цінність, додає ще один рівень привабливості. Гравці можуть витрачати значний час на гру, сподіваючись на фінансову вигоду, стираючи межу між грою та роботою.

Етичні міркування

Ця російська гра використовує образ хом'яків для розваг та заробітку. І це, вважають психологи, може призвести того, що люди (особливо підлітки з недостатньо сформованою психікою) можуть почати знущатися над реальними тваринами.

Крім того, багато людей у всьому світі вважають неетичним використовувати образ тварин для розваг та заробітку.

Негативний вплив на здоров'я

Для досягнення успіху в Hamster Kombat треба не тільки багато зусиль, а й купа часу. Вам доведеться регулярно доглядати за своїм хом'яком, тренувати його, битися з іншими гравцями та інвестувати Notcoin.

Це все в перспективі може призвести не тільки до проблем з фізичним здоров'ям, а й психічним. Бо через постійне проведення часу з віртуальним хом'яком, ви ризикуєте почати нехтувати своїми домашніми обов'язками, спілкуванням з друзями та сім'єю, а потім взагалі можете перестати доглядати за собою, перетворившись на пугало.

Тому не дозволяйте бажанню легкої наживи перетворити своє життя на казна-що.