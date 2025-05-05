5 причин, чому на городі треба негайно посадити календулу

Календула - це не просто яскрава квітка для клумб, а справжній боєць на захисті городніх культур. Городники давно помітили, що вона здатна відлякувати шкідників, покращувати ґрунт і навіть приваблювати корисних комах.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 переконливих причин посадити цю рослину на вашій ділянці.
Календула ефективно захищає рослини завдяки липким стеблам, до яких прилипають тля, маленькі гусеніці і інші дрібні шкідники. Це зменшує їх кількість біля овочевих культур. Запах календули приваблює сонечок - природних хижаків попелиці, які активно її знищують.
Також ця квітка приваблює колорадських жуків, відволікаючи їх від картоплі. Завдяки цьому календула стає не просто захисником, а своєрідною “живою пасткою”.
Коренева система календули виділяє особливі речовини, які знезаражують ґрунт. Ці природні антибіотики допомагають боротися з патогенами та шкідливими мікроорганізмами в землі.
Крім того, вона покращує мікрофлору і робить ґрунт менш привабливим для ґрунтових шкідників, зокрема нематод. Це дозволяє уникати застосування хімікатів на чутливих культурах.
Після завершення цвітіння календула чудово підходить для компостування - її стебла та листя багаті поживними речовинами. Вона швидко перегниває і насичує компост калієм, фосфором та органікою.
Також календула є гарним сидератом - її можна закладати в ґрунт під час перекопування як зелену масу. Вона покращує структуру ґрунту і стимулює активність ґрунтових мікроорганізмів. Це робить її незамінною у сівозміні та при підготовці грядок.
Під час росту календула виділяє ефірні олії та фітонциди, які діють як природні антисептики. Вони пригнічують розвиток хвороб у сусідніх рослин, особливо грибкових.
Завдяки цьому варто садити її біля томатів, перцю, огірків та інших культур, чутливих до фітофторозу й інших недуг. Вона не конкурує за поживні речовини, а, навпаки, створює оздоровлювальний мікроклімат. Календула діє як "зелений доктор" для овочевого городу.
Календула здатна передбачати погоду: якщо після ночі її пелюстки залишаються закритими до 8 ранку - чекайте дощу або грози. Це допоможе краще планувати полив, обробки і навіть збір урожаю.
Водночас її яскраві квіти прикрашають ділянку і приваблюють запилювачів - бджіл, джмелів, метеликів. Вони підвищують врожайність культур, які потребують запилення.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Gardeners Path, Southern Living, Lifehacker.