5 причин, чому на городі треба негайно посадити календулу

Природний ворог шкідників

Календула ефективно захищає рослини завдяки липким стеблам, до яких прилипають тля, маленькі гусеніці і інші дрібні шкідники. Це зменшує їх кількість біля овочевих культур. Запах календули приваблює сонечок - природних хижаків попелиці, які активно її знищують.

Також ця квітка приваблює колорадських жуків, відволікаючи їх від картоплі. Завдяки цьому календула стає не просто захисником, а своєрідною “живою пасткою”.

Захисник від ґрунтових хвороб

Коренева система календули виділяє особливі речовини, які знезаражують ґрунт. Ці природні антибіотики допомагають боротися з патогенами та шкідливими мікроорганізмами в землі.

Крім того, вона покращує мікрофлору і робить ґрунт менш привабливим для ґрунтових шкідників, зокрема нематод. Це дозволяє уникати застосування хімікатів на чутливих культурах.

Живе добриво та компостна добавка

Після завершення цвітіння календула чудово підходить для компостування - її стебла та листя багаті поживними речовинами. Вона швидко перегниває і насичує компост калієм, фосфором та органікою.

Також календула є гарним сидератом - її можна закладати в ґрунт під час перекопування як зелену масу. Вона покращує структуру ґрунту і стимулює активність ґрунтових мікроорганізмів. Це робить її незамінною у сівозміні та при підготовці грядок.

Календула - дуже корисна рослина на городі (фото: Freepik.com)

Сусід, який лікує овочі

Під час росту календула виділяє ефірні олії та фітонциди, які діють як природні антисептики. Вони пригнічують розвиток хвороб у сусідніх рослин, особливо грибкових.

Завдяки цьому варто садити її біля томатів, перцю, огірків та інших культур, чутливих до фітофторозу й інших недуг. Вона не конкурує за поживні речовини, а, навпаки, створює оздоровлювальний мікроклімат. Календула діє як "зелений доктор" для овочевого городу.

Барометр на клумбі та прикраса ділянки

Календула здатна передбачати погоду: якщо після ночі її пелюстки залишаються закритими до 8 ранку - чекайте дощу або грози. Це допоможе краще планувати полив, обробки і навіть збір урожаю.

Водночас її яскраві квіти прикрашають ділянку і приваблюють запилювачів - бджіл, джмелів, метеликів. Вони підвищують врожайність культур, які потребують запилення.