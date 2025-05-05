5 причин, почему на огороде надо немедленно посадить календулу

Природный враг вредителей

Календула эффективно защищает растения благодаря липким стеблям, к которым прилипают тля, маленькие гусеницы и другие мелкие вредители. Это уменьшает их количество возле овощных культур. Запах календулы привлекает бо жьих коровок - естественных хищников тли, которые активно ее уничтожают.

Также этот цветок привлекает колорадских жуков, отвлекая их от картофеля. Благодаря этому календула становится не просто защитником, а своеобразной "живой ловушкой".

Защитник от почвенных болезней

Корневая система календулы выделяет особые вещества, которые обеззараживают почву. Эти природные антибиотики помогают бороться с патогенами и вредными микроорганизмами в земле.

Кроме того, она улучшает микрофлору и делает почву менее привлекательной для почвенных вредителей, в частности нематод. Это позволяет избегать применения химикатов на чувствительных культурах.

Живое удобрение и компостная добавка

После завершения цветения календула прекрасно подходит для компостирования - ее стебли и листья богаты питательными веществами. Она быстро перегнивает и насыщает компост калием, фосфором и органикой.

Также календула является хорошим сидератом - ее можно закладывать в почву во время перекопки как зеленую массу. Она улучшает структуру почвы и стимулирует активность почвенных микроорганизмов. Это делает ее незаменимой в севообороте и при подготовке грядок.

Календула - очень полезное растение на огороде (фото: Freepik.com)

Сосед, который лечит овощи

Во время роста календула выделяет эфирные масла и фитонциды, которые действуют как природные антисептики. Они подавляют развитие болезней у соседних растений, особенно грибковых.

Благодаря этому стоит сажать ее возле томатов, перца, огурцов и других культур, чувствительных к фитофторозу и другим недугам. Она не конкурирует за питательные вещества, а, наоборот, создает оздоравливающий микроклимат. Календула действует как "зеленый доктор" для овощного огорода.

Барометр на клумбе и украшение участка

Календула способна предсказывать погоду: если после ночи ее лепестки остаются закрытыми до 8 утра - ждите дождя или грозы. Это поможет лучше планировать полив, обработки и даже сбор урожая.

В то же время ее яркие цветы украшают участок и привлекают опылителей - пчел, шмелей, бабочек. Они повышают урожайность культур, которые нуждаются в опылении.