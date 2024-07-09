5 премьер этой недели: какие фильмы выйдут в кинотеатрах 11 июля

Кинолюбители, готовьтесь к новой неделе увлекательных премьер! На этой неделе вас ждет 5 новых фильмов, которые заставят вас смеяться, плакать, пугаться и просто отлично провести время.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о новинках, которые покажут в кинотеатрах Украины с 11 июля.

Забери меня на луну

Жанр: комедия, мелодрама

Когда репутация NASA оказывается на грани краха, талантливая пиарщица Келли Джонс устремляется на спасение с беспрецедентной промо-кампанией. Ее усилия хотя и вызывают хаос в работе команды астронавтов, дают необходимый толчок для успеха миссии.

Однако Белому Дому кажется, что ставки слишком высоки, чтобы рисковать. Поэтому Келли получает шокирующее задание: снять фальшивое приземление на Луну на случай неудачи.

Цена успеха растет, а Келли оказывается в центре жесткой борьбы за первенство, где на кону стоит не только репутация, но и судьба целой миссии.

Этот увлекательный фильм перенесет вас в закулисье NASA, где амбиции, интриги и человеческие драмы переплетаются с грандиозными планами покорения космоса.

Смерчи

Жанр: боевик, приключения, триллер

Экс-охотница за смерчами Кейт Купер убегает от ужасных воспоминаний о катастрофической встрече с торнадо, произошедшей во время ее учения. Теперь, живя в безопасном Нью-Йорке, она изучает эти явления только на компьютерных моделях.

Однако покой Кейт разрушается, когда ее старый друг Хави заманивает ее испытать революционную систему слежения за торнадо. Там она знакомится с Тайлером Овенсом, харизматичной и безрассудной звездой социальных сетей. Вместе со своей командой Тайлер снимает экстремальные похождения охотников за смерчами для своих подписчиков, рискуя жизнью ради зрелищных кадров.

Сезон смерчей набирает обороты, порождая ужасающие явления, неизвестные ранее. Кейт, Тайлер и их команды оказываются на пути нескольких штормовых систем, надвигающихся на центральную Оклахому. Им придется не только бороться с яростью стихии, но и с собственными страхами, чтобы выжить.

Крепостная

Жанр: драма, история

В живописном польском селе конца 19 века живет Ягна, молодая женщина, не похожая на других. В отличие от своих подруг, смирившихся с тяжелой судьбой крепостных, Ягна стремится к лучшей жизни. Она мечтает о свободе, о том, чтобы выбирать свою судьбу и не повиноваться воле господ.

Жизнь Ягни полна опасностей и вызовов. Ей приходится бороться с предубеждениями, враждебностью и жестокостью. Она сталкивается с непониманием близких, издевательствами господ и несправедливостью.

Однако Ягна не сдается. Она сильна духом, стойка и решительна. Она не боится идти против течения и отстаивать свои права. Ее история - это история о силе человеческого духа, о стремлении к свободе и вере в лучшее будущее.

Адский серфінг

Жанр: ужасы, триллер

Группа талантливых серфингисток отправляется в увлекательную экспедицию, чтобы покорить величественные волны на исчезнувшем со всех карт неизвестном острове. Остров кажется настоящим раем: девственная природа, кристально чистая вода, безграничные просторы для серфинга.

Однако вскоре мечты о райском отдыхе оборачиваются ужасным кошмаром. Девушки сталкиваются с паранормальными явлениями, пугающими находками и жуткими тайнами, которые скрывает этот таинственный остров.

Что же скрывается под маской райского уголка? Кто или что несет угрозу серфингисткам? Смогут ли они разгадать ужасные секреты острова и спастись из этого адского места?

Не жди слишком много от конца света

Жанр: комедия

Анжела работает ассистенткой продюсера на низкооплачиваемой работе. Ее скучные будни внезапно меняются, когда она получает задачу снять видеоролик о безопасности на рабочем месте для транснациональной компании.

Съемки проходят в хаотической атмосфере, ведь Анжела имеет дело с эксцентричными коллегами, непонятными требованиями руководства и возникающими одна за другой абсурдными ситуациями.

Ситуация становится еще более динамичной, когда появляются слухи о конце света. Анжела, не верящая в пророчества, пытается сохранить здравый смысл среди всеобщего безумия.

"Не ожидайте слишком много от конца света" - это сатирическая комедия, которая высмеивает человеческие страхи, бюрократию и абсурдность современной жизни. Фильм наполнен черным юмором, внезапными поворотами и эксцентричными персонажами.