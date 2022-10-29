5 правил сексуального воспитания подростка, которые могут уберечь

Мы живем в открытом обществе, когда тема секса уже не столь табуирована, но некоторые родители все еще отмахиваются, когда речь идет о сексуальном воспитании подростка. Ведь подход, "подрастет, узнает или друзья (подруги) расскажут" не работает и никогда не работал.

Как говорить со своим ребенком на неудобные темы, рассказала гинеколог Анна Ролдугина.

По ее словам, исследования в сфере здравоохранения подтверждают, что молодые люди, владеющие этой информацией, гораздо реже вступают в беспорядочные половые связи, знают необходимое о средствах контрацепции и хорошо знают о том, что такое сексуальное насилие и возможные способы его избежать.

5 ключевых пунктов сексуального воспитания

Правильные названия половых органов

К сожалению, существует множество случаев домашнего насилия, когда дети пытались просить о помощи, но не могли объяснить реальную ситуацию, потому что родители использовали для названия половых органов отнюдь не их названия: цветочек, печень, перчик.

Личные пределы

Если коротко – каждый ребенок, начиная с 3 лет, должен четко знать, что касаться его тела без согласия не может никто.

Исключения могут быть только в том случае, если что-то беспокоит. Тогда можно обратиться к близким.

Своевременность

Идея поговорить на тему сексуального воспитания тогда, когда ребенок сам спросит – изначально провальная.

Потому что может не спросить, и при этом все узнает из интернета, от друзей и т. д.

Мама или папа?

Вечный спор, кто должен доносить эту важную информацию.

"Я считаю, что это должен делать отец, который может без напряжения и стыда все объяснить", - уточнила врач.

Если вам это сложно, не стесняйтесь попросить об этом врача.

Полезная литература

Сейчас она выдается для возраста 3+ и вы можете с ребенком постепенно продвигаться по важным темам, выдавая информацию дозированно.

"Заботьтесь о своих детях и их здоровье. Сексуальное образование – это тоже об этом", - предупредила специалист.