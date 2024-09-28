5 правил, які створять з вашої спальні місце для ідеального сну

Багатьом людям бракує якісного відпочинку вночі через проблеми зі сном. Але кілька простих кроків допоможуть створити спальню мрії, перетворивши її на найулюбленіше місце в домі.
РБК-Україна (проект Styler) дає декілька рекомендацій, які допоможуть вирішити проблеми зі сном завдяки змінам в інтер'єрі спальні.
Будь-який вид світла перед сном може подавити вироблення мелатоніну - гормону, що контролює цикли сну. Тому, готуючись до сну, краще уникати перегляду телевізора та читання з екрану гаджетів.
Використовуйте лампи з приглушеним світлом, що налаштовують на сон. Задумайтеся про те, щоб влаштувати спальню в темних кольорах, що ще більше підсилює відчуття затишку. Для повного затемнення ідеально підійдуть штори "блекаут", а маска для сну допоможе створити ілюзію повної темряви.
Вивільніть спальню від зайвих меблів і аксесуарів, що накопичують пил. Чистий простір створює відчуття комфорту та спокою.
Регулярне провітрювання та використання кліматичних приладів з режимом зволоження допоможуть підтримувати оптимальну для сну температуру 18-20 °C. Не забувайте про рослини, які очищають повітря і надають кімнаті свіжості.
Пружна підстава ліжка та матрац з ортопедичними властивостями - те, на чому не варто економити. При виборі матраца враховуйте особисті вподобання щодо жорсткості та позу, в якій спите, те ж саме стосується і подушки.
Якісна постільна білизна з натуральних матеріалів, таких як бавовна, бамбук і льон, забезпечить оптимальну термо- та вологорегуляцію тіла. Для додаткового комфорту оберіть текстури, які приємно дотикати.
На стадії планування відведіть для спальні найвіддаленішу кімнату від вітальні та загальних приміщень. Якісні вікна та звукоізоляція - запорука здорового сну.
Беруші та електронний звуковий фільтр, що створює природний "білий шум", допоможуть захистити від хропіння партнера. М'який килим на підлозі додасть комфорту і зменшить звук кроків.
Живий букет на узголів'ї або квітковий принт на постільній білизні та шпалерах — в спальній кімнаті завжди вітатиметься. Наповніть кімнату улюбленими ароматами, вибираючи заспокійливі та налаштовуючі на сон.
Приємні запахи підвищують настрій і допомагають відволіктися від щоденних турбот. Додайте ароматичні свічки або дифузори для створення затишної атмосфери.
Раніше ми писали, як правильно вибрати подушку для якісного сну.
Читайте також про найкращі пози для сну, які допомагають добре відпочити.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Sleep Doctor, Forbes Home, Web MD.