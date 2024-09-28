5 правил, які створять з вашої спальні місце для ідеального сну

Тотальне затемнення

Будь-який вид світла перед сном може подавити вироблення мелатоніну - гормону, що контролює цикли сну. Тому, готуючись до сну, краще уникати перегляду телевізора та читання з екрану гаджетів.

Використовуйте лампи з приглушеним світлом, що налаштовують на сон. Задумайтеся про те, щоб влаштувати спальню в темних кольорах, що ще більше підсилює відчуття затишку. Для повного затемнення ідеально підійдуть штори "блекаут", а маска для сну допоможе створити ілюзію повної темряви.

Чисте повітря і прохолода

Вивільніть спальню від зайвих меблів і аксесуарів, що накопичують пил. Чистий простір створює відчуття комфорту та спокою.

Регулярне провітрювання та використання кліматичних приладів з режимом зволоження допоможуть підтримувати оптимальну для сну температуру 18-20 °C. Не забувайте про рослини, які очищають повітря і надають кімнаті свіжості.

Хороший матрац і постільні приналежності

Пружна підстава ліжка та матрац з ортопедичними властивостями - те, на чому не варто економити. При виборі матраца враховуйте особисті вподобання щодо жорсткості та позу, в якій спите, те ж саме стосується і подушки.

Якісна постільна білизна з натуральних матеріалів, таких як бавовна, бамбук і льон, забезпечить оптимальну термо- та вологорегуляцію тіла. Для додаткового комфорту оберіть текстури, які приємно дотикати.

Приємний запах квітів у спальні розслабляє (фото: Freepik.com)

Режим тиші

На стадії планування відведіть для спальні найвіддаленішу кімнату від вітальні та загальних приміщень. Якісні вікна та звукоізоляція - запорука здорового сну.

Беруші та електронний звуковий фільтр, що створює природний "білий шум", допоможуть захистити від хропіння партнера. М'який килим на підлозі додасть комфорту і зменшить звук кроків.

Квіти і улюблені аромати

Живий букет на узголів'ї або квітковий принт на постільній білизні та шпалерах — в спальній кімнаті завжди вітатиметься. Наповніть кімнату улюбленими ароматами, вибираючи заспокійливі та налаштовуючі на сон.

Приємні запахи підвищують настрій і допомагають відволіктися від щоденних турбот. Додайте ароматичні свічки або дифузори для створення затишної атмосфери.