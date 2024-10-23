5 поштових клієнтів, які можуть замінити Gmail

The SeaMonkey Project

Це більше ніж просто поштовий клієнт; це комплексний інтернет-пакет. Він поєднує поштовий клієнт, веб-браузер, HTML-редактор та чат-клієнт. Компонент поштового клієнта використовує спільний код Thunderbird, пропонуючи такі функції, як кілька облікових записів, фільтрація повідомлень, теги та налаштування.

Пакет SeaMonkey призначений для користувачів, які шукають універсальний єдиний додаток для інтернет-завдань. Як заміна Gmail, він спрощує та інтегрується з ширшим пакетом, але він оновлюється рідше, потенційно відстаючи від функцій та покращень безпеки.

Інтерфейс Seamonkey класичний, але може здатися застарілим. Ідеально підходить для користувачів, які шукають легкий, інтегрований пакет, Thunderbird або інші альтернативи можуть краще підійти користувачам, які зосереджені виключно на керуванні електронною поштою або сучасних спеціалізованих клієнтів.

The SeaMonkey Project (фото: XDA Developers)

Claws Mail

Claws Mail - це легкий поштовий клієнт з відкритим вихідним кодом, який ставить в основу простоту, швидкість і ефективність. Він використовує менше системних ресурсів, що робить його придатним для старих чи малопотужних комп'ютерів.

Він пропонує чистий інтерфейс з такими необхідними функціями, як фільтрація повідомлень, кілька облікових записів і керування електронною поштою, що налаштовується. Його модульна конструкція дозволяє використовувати розширення плагінів.

Однак у ньому відсутні розширені функції, такі як вбудована підтримка календаря, відкладення або сповіщення про прочитання. Він ідеально підходить для користувачів, яким потрібний максимальний контроль над налаштуванням електронної пошти та швидкий базовий клієнт.

Claws Mail (фото: XDA Developers)

Mailspring

Mailspring - сучасний поштовий клієнт зі зрозумілим інтерфейсом. Він підтримує кілька облікових записів і включає корисні функції, такі як відкладення листів, повідомлення про прочитання та керування контактами.

Mailspring - добрий варіант для користувачів, які шукають відточений Gmail-подібний досвід на робочому столі. Тим не менше, він може не задовольнити тих, хто шукає комплексні рішення з відкритим вихідним кодом або уникає програмного забезпечення.

На відміну від Thunderbird або Betterbird, Mailspring є частково пропрієтарною з моделлю freemium. Базова версія має відкритий вихідний код, але розширені функції потребують підписки.

Для підвищення продуктивності роботи з електронною поштою Mailspring є гарною заміною Gmail, проте альтернативи з відкритим вихідним кодом, такі як Thunderbird або Betterbird, є найкращими варіантами для максимального налаштування або конфіденційності.

Mailspring (фото: XDA Developers)

Betterbird

Betterbird - це відгалуження Mozilla Thunderbird, яке покращує оригінальний поштовий клієнт, виправляючи помилки, підвищуючи стабільність та роблячи його зручнішим для користувача. Він зберігає основні функції Thunderbird, включаючи кілька облікових записів електронної пошти, фільтрацію повідомлень та суворі засоби керування конфіденційністю.

Betterbird пропонує оптимізований досвід зі швидшими оновленнями та оптимізаціями, усуваючи проблеми та обмеження Thunderbird.

Betterbird підходить для заміни Gmail. Він також пропонує офлайн-доступ, надійну конфіденційність та великі можливості налаштування. Він підвищує ефективність, скорочує кількість збоїв та прискорює операції.

Betterbird ідеально підходить для користувачів, які цінують функціональність Thunderbird, але шукають відточений, стабільний та ефективний поштовий клієнт. Він забезпечує контроль над електронною поштою, не покладаючись на екосистему Google.

Betterbird (фото: XDA Developers)

Mozilla Thunderbird

Thunderbird залишається надійною альтернативою Gmail, незважаючи на свої недоліки, завдяки своїй природі з відкритим вихідним кодом, надійному контролю конфіденційності та можливостям налаштування.

Він підтримує кілька облікових записів електронної пошти, добре інтегрується з календарями та пропонує управління завданнями, адресну книгу та офлайн-доступ. Thunderbird також надає розширені функції, такі як фільтрація повідомлень, шифрування та тегування.

Для користувачів, які піклуються про конфіденційність, Thunderbird пропонує більше контролю за персональними даними, оскільки не покладається на сервери Google. Він уникає відстеження та реклами, що робить його придатним для мінімізації корпоративного спостереження.

Thunderbird управляється спільнотою, забезпечуючи регулярні оновлення та нові функції на основі користувацького введення. Хоча в ньому відсутні деякі хмарні інструменти спільної роботи Gmail, він є відповідною заміною для безпечного та гнучкого керування електронною поштою.

Mozilla Thunderbird (фото: XDA Developers)