5 почтовых клиентов, которые могут заменить Gmail

The SeaMonkey Project

Это больше, чем просто почтовый клиент; это комплексный интернет-пакет. Он объединяет почтовый клиент, веб-браузер, HTML-редактор и чат-клиент. Компонент почтового клиента использует общий код с Thunderbird, предлагая такие функции, как несколько учетных записей, фильтрация сообщений, теги и настройка.

Пакет SeaMonkey предназначен для пользователей, ищущих универсальное единое приложение для интернет-задач. Как замена Gmail, он упрощает и интегрируется с более широким пакетом, но он обновляется реже, потенциально отставая от функций и улучшений безопасности.

Интерфейс Seamonkey классический, но может показаться устаревшим. Идеально подходит для пользователей, ищущих легкий, интегрированный пакет, Thunderbird или другие альтернативы могут лучше подойти пользователям, сосредоточенным исключительно на управлении электронной почтой или современных специализированных клиентах.

The SeaMonkey Project (фото: XDA Developers)

Claws Mail

Claws Mail - это легкий почтовый клиент с открытым исходным кодом, который ставит во главу угла простоту, скорость и эффективность. Он использует меньше системных ресурсов, что делает его подходящим для старых или маломощных компьютеров.

Он предлагает чистый интерфейс с такими необходимыми функциями, как фильтрация сообщений, несколько учетных записей и настраиваемое управление электронной почтой. Его модульная конструкция позволяет использовать расширения плагинов.

Однако в нем отсутствуют расширенные функции, такие как встроенная поддержка календаря, откладывание или уведомления о прочтении. Он идеально подходит для пользователей, которым нужен максимальный контроль над настройкой электронной почты и быстрый базовый клиент.

Claws Mail (фото: XDA Developers)

Mailspring

Mailspring - современный почтовый клиент с понятным интерфейсом. Он поддерживает несколько учетных записей и включает полезные функции, такие как откладывание писем, уведомления о прочтении и управление контактами.

Mailspring - хороший вариант для пользователей, ищущих отточенный Gmail-подобный опыт на рабочем столе. Тем не менее, он может не удовлетворить тех, кто ищет комплексные решения с открытым исходным кодом или избегает проприетарного ПО.

В отличие от Thunderbird или Betterbird, Mailspring частично проприетарная с моделью freemium. Базовая версия имеет открытый исходный код, но расширенные функции требуют подписки.

Для повышения производительности работы с электронной почтой Mailspring является хорошей заменой Gmail, однако альтернативы с открытым исходным кодом, такие как Thunderbird или Betterbird, являются лучшими вариантами для максимальной настройки или конфиденциальности.

Mailspring (фото: XDA Developers)

Betterbird

Betterbird - это ответвление Mozilla Thunderbird, которое улучшает оригинальный почтовый клиент, исправляя ошибки, повышая стабильность и делая его более удобным для пользователя. Он сохраняет основные функции Thunderbird, включая несколько учетных записей электронной почты, фильтрацию сообщений и строгие средства управления конфиденциальностью.

Betterbird предлагает оптимизированный опыт с более быстрыми обновлениями и оптимизациями, устраняя проблемы и ограничения Thunderbird.

Betterbird подходит для замены Gmail. Он также предлагает офлайн-доступ, надежную конфиденциальность и обширные возможности настройки. Он повышает эффективность, сокращает количество сбоев и ускоряет операции.

Betterbird идеально подходит для пользователей, которые ценят функциональность Thunderbird, но ищут отточенный, стабильный и эффективный почтовый клиент. Он обеспечивает контроль над электронной почтой, не полагаясь на экосистему Google.

Betterbird (фото: XDA Developers)

Mozilla Thunderbird

Thunderbird остается надежной альтернативой Gmail, несмотря на свои недостатки, благодаря своей природе с открытым исходным кодом, надежному контролю конфиденциальности и возможностям настройки.

Он поддерживает несколько учетных записей электронной почты, хорошо интегрируется с календарями и предлагает управление задачами, адресную книгу и офлайн-доступ. Thunderbird также предоставляет расширенные функции, такие как фильтрация сообщений, шифрование и тегирование.

Для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, Thunderbird предлагает больше контроля над персональными данными, поскольку не полагается на серверы Google. Он избегает отслеживания и рекламы, что делает его подходящим для минимизации корпоративного наблюдения.

Thunderbird управляется сообществом, обеспечивая регулярные обновления и новые функции на основе пользовательского ввода. Хотя в нем отсутствуют некоторые облачные инструменты совместной работы Gmail, он является подходящей заменой для безопасного и гибкого управления электронной почтой.

Mozilla Thunderbird (фото: XDA Developers)