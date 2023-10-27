5 поширених помилок, які роблять усі під час приготування піци

Додавайте в тісто сухі трави

Це необхідно робити в процесі замішування тіста. Можна додати такі трави, як сушені орегано, базилік і чебрець, а також трохи часникового та цибулевого порошку.

Правильно замішуйте тісто та розтягуйте його

Важливо пам'ятати, якщо тісто вимішувати недостатньо, то в ньому не розвивається клейковина. Тому вимішувати та розтягувати його потрібно акуратно та ретельно.

Поспішне розтягування тіста може призвести до розривів, нерівномірної товщини. Експерти радять місити тісто повільно, адже тоді дріжджі добре "спрацюють".

Коли тісто готове, дайте йому відпочити в теплі, інакше воно пересушиться та не підніметься в духовці.

Не використовуйте качалку для розкочування тіста

Коли ви розкачуєте тісто качалкою, то виділяються бульбашки повітря, які сприяють утворенню легкої та повітряної скоринки.

Тому краще формувати основу для піци кінчиками пальців та долонями, акуратно розтягувати його до бажаної товщини.

Однак, якщо не виходить вдало це зробити, то потрібно дати тістові ще відпочити кілька хвилин, а потім продовжити.

Не додавайте надто багато начинки

Якщо додати багато начинки, то збільшується ризик того, що піца погано приготується.

Варто пам'ятати про баланс смаків: вʼялене мʼясо добре поєднується з руколою та червоним перцем. Не варто використовувати понад три види начинок, крім трав, звичайно.

Не діставайте піцу з духовки передчасно

Якщо ви дістанете піцу з духовки зарано, вона буде сирою. Щоб у вас була ідеально приготовлена піца, залиште її в духовці на 5 хвилин після приготування.