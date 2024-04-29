5 поширених помилок у догляді за газоном, які допускає кожен

Скошування надто коротко

Коротко стрижений газон виглядає акуратно, але це послаблює траву, роблячи її менш стійкою до посухи та захворювань. Рекомендується залишати довжину трави не менше 5-7 см, що допомагає кореням глибше проникати в ґрунт і краще утримувати вологу.

До того ж тупі леза можуть рвати траву, а не різати її, що призводить до виснаженого вигляду газону та збільшує ризик захворювань. Регулярно заточуйте леза газонокосарки, щоб забезпечити чистий та акуратний зріз.

Перезволоження

Багато хто боїться недостатнього поливу газонів, тому починають самостійно поливати газон.

Занадто багато води може призвести до розвитку грибків і хвороб.

Щоб запобігти цій проблемі, варто проводити глибокий, але нечастий полив. Це дозволить ґрунту висихати між сеансами поливу, що зменшить ризик хвороб і сприятиме глибшому росту коренів трави.

У разі перезволоження дайте ґрунту висохнути, це може покращити дренаж і ріст коренів, дозволяючи повітрю, воді та поживним речовинам легше проникати.

Важливо поливати газон вранці, щоб трава встигла висохнути до вечора. Кількість води має бути достатньою для зволоження ґрунту на глибину 10-15 см.

Нехтування сезонним обслуговуванням

Різні пори року та клімат вимагають різного догляду за газоном. Якщо не пристосувати процедуру догляду за газоном до пори року, газон може бути не оптимальним.

Зокрема, варто складати сезонні плани. Взимку можна зосередити свою увагу на плануванні. Восени краще удобрити та прибрати сміття з газону.

Неправильний вибір трави

Вибір неправильного типу трави для вашого клімату може призвести до того, що газон буде виглядати погано та часто хворіти. Дослідіть, які види трав найкраще підходять для вашої місцевості.

В умовах посухи краще вибирати посухостійкі сорти трави, які потребують менше води. Це не тільки економить воду, але й знижує вашу працю по догляду за газоном.

Відсутність підживлення

Газон, як і будь-яка рослина, потребує поживних речовин. Використання добрив навесні та восени допомагає підтримувати здоров'я та яскравість газону. Важливо вибирати добрива з урахуванням типу ґрунту та потреб газону.

Окрім того, регулярне видалення бур'янів вручну або використання гербіцидів допоможе зберегти газон чистим та здоровим.