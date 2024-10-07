5 порад, які зроблять вас професіоналом у боротьбі з пилом в оселі

Використання наволочки для витирання пилу з вентилятора або світильників

Один із найкращих способів легко позбутися пилу на лопатях стельового вентилятора або люстри - це використання звичайної наволочки. Цей метод, який часто називають "класичним хаком", добре перевірений і заслуговує на довіру.

Щоб скористатися цим способом, вимкніть вентилятор і надягніть наволочку на одну з лопатей. Щільно обхопіть край наволочки та протягніть її по лопаті, збираючи весь пил і бруд всередину.

Завдяки цьому способу пил не потрапляє на підлогу, зменшуючи потребу в додатковому прибиранні. Після цього можна легко обробити всі лопаті вентилятора і відправити наволочку до пральної машини.

Малярська щітка для важкодоступних місць

Використання малярської щітки - чудовий спосіб ефективно видалити пил із важкодоступних або текстурованих поверхонь. Цей метод рекомендує Clean Snob, експерт із прибирання, відомий у соціальних мережах.

Щетина малярської щітки достатньо міцна, щоб проникати в дрібні тріщини та щілини, при цьому залишаючись гнучкою. Завдяки цьому, щітка легко видаляє бруд з таких місць, як вентиляційні отвори або декоративні елементи.

Використовуйте її так само як при фарбуванні: плавно рухайте вперед і назад, щоб збити пил і зібрати його.

Піпідастр - ще один корисний інструмент у боротьбі з пилом (фото: Freepik.com)

Як легко витирати пил з жалюзів

Витирання пилу з жалюзів може бути надто виснажливим, якщо протирати кожну планку вручну. Проте є набагато зручніший спосіб зробити це завдання простішим.

Вам знадобляться невеликі кухонні щипці, до яких гумками можна прикріпити шкарпетки або мікрофіброві ганчірки. Затисніть щипцями кожну планку та проведіть ними вздовж, видаляючи пил. Після цього, залежно від ступеня забруднення, можна струшувати пил або змінювати ганчірки.

Ще один корисний лайфхак - використання антистатичних серветок для витирання пилу, у тому числі прикріплених до щипців. Завдяки електростатичному заряду серветки швидко й ефективно збирають пил, полегшуючи процес прибирання.

Як відштовхувати пил з самого початку

Відкладаючи прибирання пилу на тривалий час, ви ризикуєте накопичити його у великій кількості, що ускладнить прибирання. Щоб зменшити необхідність частого витирання пилу, спробуйте приготувати спеціальний розчин, що відштовхує його.

Змішайте дві склянки води, одну склянку оцту, дві столові ложки оливкової олії та кілька крапель рідини для миття посуду, після чого залийте суміш у пляшку-розпилювач. Нанесіть розчин на поверхні, які найчастіше вкриваються пилом, і протріть їх.

Це допоможе відштовхувати пил, забезпечуючи чистоту на один-два тижні довше.

Загальні поради для боротьби з пилом

Ефективне витирання пилу потребує дотримання певних правил. Насамперед завжди працюйте зверху донизу.

Спочатку протріть верхні кути стелі, потім перейдіть до вентилятора, далі - до верхніх частин меблів і книжкових полиць, і лише після цього протріть плінтуси. Це дозволить уникнути повторного забруднення вже очищених поверхонь.

Використання вологої мікрофібрової ганчірки добре допомагає видалити пил, проте не варто користуватися нею виключно, адже вона швидко накопичує пил, і її потрібно часто промивати.