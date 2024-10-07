5 советов, которые сделают вас профессионалом в борьбе с пылью в доме

Использование наволочки для вытирания пыли с вентилятора или светильников

Один из лучших способов легко избавиться от пыли на лопастях вентилятора или люстры - это использование обычной наволочки. Этот метод, который часто называют "классическим хаком", хорошо проверен и заслуживает доверия.

Чтобы воспользоваться этим способом, выключите вентилятор и наденьте наволочку на одну из лопастей. Плотно обхватите край наволочки и протяните ее по лопасти, собирая всю пыль и грязь внутрь.

Благодаря этому способу пыль не попадает на пол, уменьшая потребность в дополнительной уборке. После этого можно легко обработать все лопасти вентилятора и отправить наволочку в стиральную машину.

Малярная щетка для труднодоступных мест

Использование малярной щетки - отличный способ эффективно удалить пыль с труднодоступных или текстурированных поверхностей. Этот метод рекомендует Clean Snob, эксперт по уборке, известный в социальных сетях.

Щетина малярной щетки достаточно крепка, чтобы проникать в мелкие трещины и щели, при этом оставаясь гибкой. Благодаря этому щетка легко удаляет грязь с таких мест, как вентиляционные отверстия или декоративные элементы.

Используйте ее так же как при покраске: плавно двигайте вперед и назад, чтобы сбить пыль и собрать ее.

Пипидастр - еще один полезный инструмент в борьбе с пылью (фото: Freepik.com)

Как легко вытирать пыль с жалюзи

Вытирание пыли с жалюзи может быть слишком утомительным, если протирать каждую планку вручную. Однако есть гораздо более удобный способ сделать эту задачу более простой.

Вам понадобятся небольшие кухонные щипцы, к которым резинками можно прикрепить носки или микрофибровые тряпки. Зажмите каждую планку щипцами и проведите ими вдоль, удаляя пыль. После этого в зависимости от степени загрязнения можно встряхивать пыль или изменять тряпки.

Еще один полезный лайфхак - использование антистатических салфеток для вытирания пыли, в том числе прикрепленных к щипцам. Благодаря электростатическому заряду салфетки быстро и эффективно собирают пыль, облегчая процесс уборки.

Как не собирать пыль в доме

Откладывая уборку пыли на длительное время, вы рискуете накопить ее в большом количестве, что усложнит уборку. Чтобы уменьшить необходимость частого вытирания пыли, попробуйте приготовить специальный отталкивающий его раствор.

Смешайте два стакана воды, один стакан уксуса, две столовые ложки оливкового масла и несколько капель жидкости для мытья посуды, после чего залейте смесь в бутылку-распылитель. Нанесите раствор на поверхности, которые чаще всего пылятся, и протрите их.

Это поможет отталкивать пыль, обеспечивая чистоту на одну-две недели подольше.

Общие советы по борьбе с пылью

Эффективное вытирание пыли требует соблюдения определенных правил. Прежде всего, работайте сверху вниз.

Сначала протрите верхние углы потолка, затем перейдите к вентилятору, далее - к верхним частям мебели и книжным полкам, и только после этого протрите плинтусы. Это позволит избежать повторного загрязнения уже очищенных поверхностей.

Использование влажной микрофибровой тряпки хорошо помогает удалить пыль, однако не следует пользоваться ею исключительно, ведь она быстро накапливает пыль, и ее нужно часто промывать.