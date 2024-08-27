UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 популярних продуктів, які викликають сильну печію

Які продукти викликають печію (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Печіння і дискомфорт у шлунку після їжі свідчать про захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Ці неприємні відчуття посилюються, якщо харчування незбалансоване, важке і агресивне для шлунка. Тому варто знати, яких продуктів уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Гастроентеролог Джозеф Салхаб розповів, якщо ви п’єте багато кави чи чаю, то варто знати, що кофеїн збільшує кислотність.

У порожньому шлунку напій стимулює секрецію соляної кислоти та цим призводить до подразнення слизової оболонки. Це може стати причиною закидання жовчі у порожній шлунок. Як результат - печія, почуття нудоти та розвиток гастриту. 

Тому краще пити каву після повноцінного сніданку. До того ж не одразу, а години через дві-три.

Споживання гострої їжі може посилити вироблення шлункової кислоти та сприяти її зворотному ходу в стравохід. Гострі спеції, такі як перець, чилі та каррі, можуть викликати подразнення слизової оболонки стравоходу та сприяти виникненню печії.

Газовані напої

Вони містять вуглекислий газ, який може викликати збільшення тиску в шлунку та сприяти рефлюксу шлункового вмісту в стравохід.

До того ж багато газованих напоїв також містять кислоту, яка може подразнювати слизову оболонку стравоходу.

Також така їжа може уповільнити процес травлення та збільшити вироблення шлункової кислоти. Це може призвести до виникнення симптомів печії. 

Як позбутися печії

Є кілька способів, які можуть допомогти впоратися з печією:

  • уникайте харчових продуктів, які викликають печію. Замініть ці продукти і напої на більш корисні та легкозасвоювані
  • регулярне харчування маленькими порціями допоможе зменшити тиск у шлунку та запобігти рефлексу
  • уникайте споживання їжі перед сном. Слід їсти за 2-3 години до сну, щоб дати своєму шлунку час переварити їжу перед відпочинком
  • надмірна вага може збільшити тиск у шлунку та сприяти виникненню печії. Здоровий спосіб життя та регулярна фізична активність зменшують ризик виникнення печії
  • вживання достатньої кількості води допоможе розбавити шлунковий сік і знизити кислотність

Раніше ми повідомляли, від чого може бути серйозна хвороба печінки.

Також ми писали, чи можна печію "гасити" содою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняПечіяЗдоров'я