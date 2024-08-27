5 популярних продуктів, які викликають сильну печію

Гастроентеролог Джозеф Салхаб розповів, якщо ви п’єте багато кави чи чаю, то варто знати, що кофеїн збільшує кислотність.

У порожньому шлунку напій стимулює секрецію соляної кислоти та цим призводить до подразнення слизової оболонки. Це може стати причиною закидання жовчі у порожній шлунок. Як результат - печія, почуття нудоти та розвиток гастриту.

Тому краще пити каву після повноцінного сніданку. До того ж не одразу, а години через дві-три.

Споживання гострої їжі може посилити вироблення шлункової кислоти та сприяти її зворотному ходу в стравохід. Гострі спеції, такі як перець, чилі та каррі, можуть викликати подразнення слизової оболонки стравоходу та сприяти виникненню печії.

Газовані напої

Вони містять вуглекислий газ, який може викликати збільшення тиску в шлунку та сприяти рефлюксу шлункового вмісту в стравохід.

До того ж багато газованих напоїв також містять кислоту, яка може подразнювати слизову оболонку стравоходу.

Також така їжа може уповільнити процес травлення та збільшити вироблення шлункової кислоти. Це може призвести до виникнення симптомів печії.

Як позбутися печії

Є кілька способів, які можуть допомогти впоратися з печією: