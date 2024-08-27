5 популярных продуктов, которые вызывают сильную изжогу

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал, если вы пьете много кофе или чая, то следует знать, что кофеин увеличивает кислотность.

В пустом желудке напиток стимулирует секрецию соляной кислоты и тем самым приводит к раздражению слизистой. Это может стать причиной заброса желчи в пустой желудок. Как результат - изжога, чувство тошноты и развитие гастрита.

Потому лучше пить кофе после полноценного завтрака. К тому же не сразу, а часа через два-три.

Потребление острой пищи может усилить выработку желудочной кислоты и способствовать ее обратному ходу в пищевод. Острые специи, такие как перец, чили и карри, могут вызвать раздражение слизистой пищевода и способствовать возникновению изжоги.

Газированные напитки

Они содержат углекислый газ, который может вызвать увеличение давления в желудке и способствовать рефлюксу желудочного содержимого в пищевод.

К тому же многие газированные напитки также содержат кислоту, которая может раздражать слизистую пищевода.

Такая пища может замедлить процесс пищеварения и увеличить выработку желудочной кислоты. Это может привести к возникновению симптомов изжоги.

Как избавиться от изжоги

Есть несколько способов, которые могут помочь справиться с изжогой: