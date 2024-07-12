5 популярних продуктів, які можуть зруйнувати мозок

Цукрові напої

Сюди відносяться соки фруктові, фреші, газовані солодкі напої, енергетики, спортивні напої та питні йогурти з добавками.

Суміш глюкози та фруктози викликає ризики серцевих проблем (підвищення холестерину та артеріальна дисфункція), метаболічного сирому (перед діабет), є причиною основної проблеми ожиріння, жирової інфільтрації печінки, накопичення сечової кислоти.

З мозком можуть виникнути такі проблеми - погіршення функцій просторової памʼяті та в накопиченні - нейрозапалення гіпокампу.

"Мозок - ваші сигнали та інстинкти, ваша життєздатність - від биття серця до вдиху та видиху легень, всі органи в тілі підпорядковані мозку", - йдеться у повідомленні.

Рафіновані вуглеводи

Рафіновані вуглеводи - це цукор і високооброблені зерна, типу біле борошно, білий рис, швидка вівсянка, кукурудзяно-рисова локшина та булка.

Ці типи вуглеводів мають високий глікемічний індекс. В результаті тіло швидко перетравлює їх, викликаючи сплеск рівня цукру в крові та інсуліну.

Додатково мають високе глікемічне навантаження. Це відображає наскільки їжа підвищує рівень цукру в крові залежно від розміру порції.

Навіть з одного прийому їжі з високим глікемічним навантаженням погіршується пам’ять як у дітей, так і у дорослих. Цей вплив на пам’ять може бути пов’язаний із запаленням гіпокампу - частини мозку, яка впливає на аспекти пам’яті, а також на реакцію на сигнали голоду та насичення.

Запалення визнано фактором ризику дегенеративних захворювань мозку, включаючи хворобу Альцгеймера та деменцію.

Вуглеводи суперперероблені реально мають вплив на мозок. Є дослідження, де показано що діти віком 6-7 років, які харчувалися з високим вмістом рафінованих вуглеводів, також мали нижчі показники невербального інтелекту.

Здорові вуглеводи з низьким ГІ - це овочі, фрукти, бобові та цільні зерна.

Трансжири

Будь-яка рафінована гідрогенізована олія окремо та у складі упакованої їжі (солоні снеки, чипси, смажений фастфуд, фритюр, попкорн швидкого приготування, солодощі в пакуванні, випічка з маргарином, молочна продукція довгого зберігання та консерви з рафінованою олією) - краще мінімізувати у раціоні.

До трансжирів можна віднести і рафіновану олію - технічно називається трансізомерами. Це молекулярно змінені, зокрема

рафіновані

гідрогенізовані

вибілені

дезодоровані жири

Дезодорування відбувається при високих температурах - 200 - 240 С, у вакуумі та протягом тривалого часу. Йде тривале окислення олії, потрібно видалити летючі компоненти, такі як вільні жирні кислоти і фосфоліпіди.

Під час впливу високих температур невелика кількість хороших ненасичених жирних кислот - ліноленова, лінолева - перетворюються на ізомери трансжирних кислот, власне, це і є трансжири.

Люди що споживають більшу кількість трансжирів, як правило, мають підвищений ризик хвороби Альцгеймера, погіршення пам’яті, розпізнавання, зниження об’єму мозку та зниження когнітивних функцій.

Раціони з високим вмістом омега-3 жирних кислот допомагають захистити від зниження когнітивних функцій.

Омега-3 збільшує секрецію протизапальних сполук у мозку та має захисний ефект, особливо у літніх людей. Замість чипсів краще обирати оселедець, кільку, горіхи, насіння (гарбуза, конопель), льон та чіа.

Їжа з високим ступенем обробки

Це чипси, солодощі, локшина швидкого приготування, попкорн для мікрохвильової печі, магазинні соуси та готові страви. Сосисочки, ковбаси та пакетовані десерти.

Збільшення жиру навколо органів, вісцерального жиру, пов’язане з пошкодженням тканин мозку, навіть на ранніх стадіях метаболічного синдрому.

Раціон з високим вмістом нездорових інгредієнтів веде до зниження рівня метаболізму цукру в мозку та зменшення мозкової тканини. Вважається, що ці фактори є маркерами хвороби Альцгеймера.

Їжа з високим вмістом переробленого жиру та цукру призводить до погіршення здатності до навчання та негативні зміни в пластичності мозку.

Одним із способів негативного впливу обробленої їжі на мозок є зменшення вироблення молекули, що називається нейротрофічним фактором мозку.

Аспартам

Аспартам - це штучний підсолоджувач, який використовується в багатьох продуктах без цукру.

Люди часто вибирають підсолоджувачі, коли намагаються схуднути або уникнути цукру через інсулінорезистентність, діабет, інші метаболічні порушення.

Аспартам - як найпоширеніший замінник зустрічається у багатьох комерційних продуктах.

Такий продукт все ще вважається загалом безпечним підсолоджувачем, якщо люди споживають його приблизно 40-50 мг на кг ваги. Не більш за 3000-3400 мг на день.