5 популярних продуктів, які можуть зруйнувати мозок

Мозок - найголодніший орган тіла, який споживає багато загальної енергії. Потрібно виключити з раціону продукти, які можуть лише нашкодити мозку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку нутриціолога Анастасії Голобородько.
Сюди відносяться соки фруктові, фреші, газовані солодкі напої, енергетики, спортивні напої та питні йогурти з добавками.
Суміш глюкози та фруктози викликає ризики серцевих проблем (підвищення холестерину та артеріальна дисфункція), метаболічного сирому (перед діабет), є причиною основної проблеми ожиріння, жирової інфільтрації печінки, накопичення сечової кислоти.
З мозком можуть виникнути такі проблеми - погіршення функцій просторової памʼяті та в накопиченні - нейрозапалення гіпокампу.
"Мозок - ваші сигнали та інстинкти, ваша життєздатність - від биття серця до вдиху та видиху легень, всі органи в тілі підпорядковані мозку", - йдеться у повідомленні.
Рафіновані вуглеводи - це цукор і високооброблені зерна, типу біле борошно, білий рис, швидка вівсянка, кукурудзяно-рисова локшина та булка.
Ці типи вуглеводів мають високий глікемічний індекс. В результаті тіло швидко перетравлює їх, викликаючи сплеск рівня цукру в крові та інсуліну.
Додатково мають високе глікемічне навантаження. Це відображає наскільки їжа підвищує рівень цукру в крові залежно від розміру порції.
Навіть з одного прийому їжі з високим глікемічним навантаженням погіршується пам’ять як у дітей, так і у дорослих. Цей вплив на пам’ять може бути пов’язаний із запаленням гіпокампу - частини мозку, яка впливає на аспекти пам’яті, а також на реакцію на сигнали голоду та насичення.
Запалення визнано фактором ризику дегенеративних захворювань мозку, включаючи хворобу Альцгеймера та деменцію.
Вуглеводи суперперероблені реально мають вплив на мозок. Є дослідження, де показано що діти віком 6-7 років, які харчувалися з високим вмістом рафінованих вуглеводів, також мали нижчі показники невербального інтелекту.
Здорові вуглеводи з низьким ГІ - це овочі, фрукти, бобові та цільні зерна.
Будь-яка рафінована гідрогенізована олія окремо та у складі упакованої їжі (солоні снеки, чипси, смажений фастфуд, фритюр, попкорн швидкого приготування, солодощі в пакуванні, випічка з маргарином, молочна продукція довгого зберігання та консерви з рафінованою олією) - краще мінімізувати у раціоні.
До трансжирів можна віднести і рафіновану олію - технічно називається трансізомерами. Це молекулярно змінені, зокрема
Дезодорування відбувається при високих температурах - 200 - 240 С, у вакуумі та протягом тривалого часу. Йде тривале окислення олії, потрібно видалити летючі компоненти, такі як вільні жирні кислоти і фосфоліпіди.
Під час впливу високих температур невелика кількість хороших ненасичених жирних кислот - ліноленова, лінолева - перетворюються на ізомери трансжирних кислот, власне, це і є трансжири.
Люди що споживають більшу кількість трансжирів, як правило, мають підвищений ризик хвороби Альцгеймера, погіршення пам’яті, розпізнавання, зниження об’єму мозку та зниження когнітивних функцій.
Раціони з високим вмістом омега-3 жирних кислот допомагають захистити від зниження когнітивних функцій.
Омега-3 збільшує секрецію протизапальних сполук у мозку та має захисний ефект, особливо у літніх людей. Замість чипсів краще обирати оселедець, кільку, горіхи, насіння (гарбуза, конопель), льон та чіа.
Це чипси, солодощі, локшина швидкого приготування, попкорн для мікрохвильової печі, магазинні соуси та готові страви. Сосисочки, ковбаси та пакетовані десерти.
Збільшення жиру навколо органів, вісцерального жиру, пов’язане з пошкодженням тканин мозку, навіть на ранніх стадіях метаболічного синдрому.
Раціон з високим вмістом нездорових інгредієнтів веде до зниження рівня метаболізму цукру в мозку та зменшення мозкової тканини. Вважається, що ці фактори є маркерами хвороби Альцгеймера.
Їжа з високим вмістом переробленого жиру та цукру призводить до погіршення здатності до навчання та негативні зміни в пластичності мозку.
Одним із способів негативного впливу обробленої їжі на мозок є зменшення вироблення молекули, що називається нейротрофічним фактором мозку.
Аспартам - це штучний підсолоджувач, який використовується в багатьох продуктах без цукру.
Люди часто вибирають підсолоджувачі, коли намагаються схуднути або уникнути цукру через інсулінорезистентність, діабет, інші метаболічні порушення.
Аспартам - як найпоширеніший замінник зустрічається у багатьох комерційних продуктах.
Такий продукт все ще вважається загалом безпечним підсолоджувачем, якщо люди споживають його приблизно 40-50 мг на кг ваги. Не більш за 3000-3400 мг на день.
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