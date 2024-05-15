5 японських фільмів, які вас вразять сюжетами

Японське кіно сповнене неочікуваного, бойового та щирого. Саме такий фільм виходить у прокат 16 травня. Йдеться про класичну роботу культового режисера Такасі Мііке "13 убивць". Стрічку покажуть в обраних кінотеатрах країни в рамках закриття чергового сезону ретроспективи від "Артхаус Трафік".

З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас топ-5 найцікавіших японських стрічок для найбільших та найменших, які можна переглянути легально в Україні.

"13 убивць"

Де дивитися: в прокаті з 16 травня



Один із культових японських бойовиків є рімейком однойменної чорно-білої картини Еїті Кудо 1963 року. Його зняв найвідоміший японський режисер Такасі Мііке, який за свою кар'єру з 1991 року зняв уже понад 100 фільмів.

Його часто порівнюють із "7 самураїв" - бойовиком, на який посилаються сучасні кінематографісти. The Guardian у своїй рецензії пишуть: "13 убивць" збирає майже вдвічі більше фехтувальників, ніж сім самураїв Куросави - і приблизно на дві третини краще".

Події бойовика розгортаються наприкінці японської феодальної ери. Група відважних самураїв вирішує знищити лорда-садиста, щоб не дати йому зійти на престол та занурити країну у війну. Але зробити це буде непросто, адже лиходія завжди охороняє півсотні вірних воїнів, які добре володіють мечем.

"Таємничий поїзд"

Де дивитися: Megogo

Є серед японських фільмів і копродукції. Зокрема, робота Джима Джармуша. Його стрічка складається з трьох історій, які відбуваються однієї ночі в центрі Мемфіса.

Три історії пов'язані між собою готелем, занедбаним бульваром, яким керують нічний клерк і коридорний, де головні герої кожної історії проводять частину ночі. У кожному номері готелю немає телевізора (на що звертають особливу увагу), але він прикрашений портретом Елвіса Преслі.

"Васабі"

Де дивитися: Київстар ТБ

Ще одна спільна робота, зокрема Японії та Франції з Жаном Рено в головній ролі за сценарієм Люка Бесона ("П'ятий елемент").

В Японії, на похоронах свого давно втраченого кохання, суворий французький детектив дізнається, що у нього також є донька-підліток і що її життю загрожує Якудза.

"Міський мисливець"

Де дивитися: Netflix

Куди ж у цій добірці без Джекі Чана. Цей гонконгський фільм вийшов на екрани в 1993 році.

Комедійна стрічка розповідає про приватного детектива Руі, який має знайти дочку мільйонера Кіоку, що втекла з будинку. Руі починає пошуки разом зі своєю напарницею Каорі. Пошуки приводять детектива на шикарний туристичний лайнер, але виявляється, що тут подорожує не тільки дочка мільйонера, але й агенти спецслужби, терористи і його подружка.

"Мій сусід Тоторо"

Де дивитися: Netflix

Японський кінематограф можна дивитися і з самими маленькими. Бо серед імен він має одного з головних мультиплікаторів світу - Хаяо Міадзакі. Віднедавна майже вся його фільмографія доступна на українському Netflix, зокрема і "Мій сусід Тоторо" про двох сестер.

Події розгортаються у квітні 1957 року. Професор Токійського університету Кусакабе Тацуо і його дві доньки - Сацукі та Мей - переїхали до японського села, щоб бути ближче до шпиталю, де перебуває їхня мати Ясуко. Їхній новий дім - старий занедбаний будинок біля японського святилища. Облаштовуючи житло, Сацукі та Мей виявляють у своєму домі дивних істот, схожих на пухнасті чорні кульки - "чорних чорнявок", а також розкидані кимось жолуді. Сестри безрезультатно намагаються знайти "чорних чорнявок" знову, і тільки Мей вдається побачити їх удруге.