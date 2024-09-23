5 помилок при виборі ліжка, від яких страждають майже усі люди

Вибір ліжка для спальні - це важливе завдання, адже від нього залежить ваш комфорт і якість відпочинку. Проте багато людей допускають певні помилки, які впливають на загальний інтер'єр кімнати та зручність сну.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найчастіших помилок при виборі ліжка та надає поради, як їх уникнути.

Ліжко не відповідає вашим потребам

Іноді ми обираємо ліжко, керуючись лише зовнішнім виглядом або трендами, забуваючи про власний комфорт. Наприклад, низьке ліжко може бути модним, але для літніх людей воно виявиться незручним для вставання.

Перед покупкою подумайте, що саме вам потрібно від ліжка: висота, жорсткість матраца, наявність регульованого узголів'я. Це допоможе зробити правильний вибір, орієнтуючись на функціональність, а не лише на естетику.

Неправильно підібраний розмір ліжка

Однією з найпоширеніших помилок при виборі ліжка є неправильне визначення його розміру.

Навіть якщо ліжко помістилося в кімнаті, воно може виглядати занадто громіздким і забирати багато простору, створюючи тісноту. У великій кімнаті ж, навпаки, занадто маленьке ліжко може викликати відчуття пустоти.

Під час вибору ліжка враховуйте пропорції кімнати. Ліжко має гармонійно вписуватись у простір, створюючи затишок та комфорт для сну.

Вирішіть для себе, чи точно вам потрібно ліжко на пів кімнати? (фото: Freepik.com)

Низькоякісна постільна білизна

Комфорт сну залежить не тільки від ліжка, але й від постільної білизни. Навіть гарний дизайн не компенсує погану якість матеріалу, який після кількох прань може втратити приємні властивості та погіршити якість сну.

Обирайте постільну білизну з натуральних матеріалів, таких як єгипетська бавовна, шовк або льон. Вони довговічні, приємні на дотик і забезпечують максимальний комфорт під час сну.

Неправильне розташування ліжка

Неправильне розташування ліжка в кімнаті може ускладнити пересування та створити незручності. Якщо ж ліжко стоїть правильно, воно створює гармонію в кімнаті та сприяє спокійному сну.

Згідно з принципами фен-шуй, ліжко має стояти так, щоб ви бачили двері, але не лежали до них ногами. Уникайте також розміщення ліжка між двома вікнами, щоб уникнути порушення енергетичного балансу.

Ліжко у незручному місці завжди буде некомфортним (фото: Freepik.com)

Відсутність цілісності інтер'єру

Ліжко має бути центральним елементом інтер'єру, навколо якого формується весь дизайн кімнати. Неправильно підібране ліжко може виглядати чужорідним елементом, що порушує гармонію простору.

Оформляйте спальню, починаючи з ліжка. Підбирайте декор і текстиль, які гармонійно доповнюватимуть стилістику вашого ліжка, щоб створити затишну та єдину атмосферу в кімнаті.