5 помилок у спілкуванні з чоловіком, які можуть його відштовхнути

Постійна критика

Чоловіки не ідеальні, але якщо він чує лише зауваження на свою адресу ("Ти не так зробив", "Знову забув", "Чому ти завжди…"), у нього виникає відчуття, що його зусилля не цінуються.

"Коли критики більше, ніж підтримки, чоловік починає уникати розмов", - пояснює експерт.

Звинувачення замість діалогу

Фрази на кшталт "Ти мене не цінуєш", "Тобі на мене байдуже" змушують чоловіка захищатися, а не розв'язувати проблему.

"Замість цього краще говорити про свої почуття: "Мені бракує твоєї уваги" або "Я хочу більше часу з тобою", - радить коуч.

Говорити натяками

Чоловіки мислять прямолінійно. Якщо жінка каже "Ну ти ж сам розумієш…" або "Якщо ти мене кохаєш, то здогадаєшся", він може просто не зрозуміти. Прямота й відкритість значно полегшують спілкування.

Спілкування тільки через претензії

Якщо розмови зводяться лише до проблем, побутових питань і претензій, чоловік поступово втрачає бажання спілкуватися.

"Зрозумійте, чоловікові потрібні не лише завдання та вимоги, а й легкість, гумор, підтримка", - наголошує коуч.

Ігнорування його почуттів

Чоловіки не завжди показують емоції, але це не означає, що їм не боляче. Якщо він розповідає про свої труднощі, а жінка відповідає: "Та що ти знаєш про проблеми?" або "Могло бути й гірше", це закриває його ще більше.

"Головне правило в спілкуванні - повага, підтримка та чесність. Стосунки стають міцнішими, коли партнери не воюють, а намагаються розуміти один одного", - резюмує Віталій Курсік.