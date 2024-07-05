Посилюють неприємний запах та бруд: 6 помилок в прибиранні ванної кімнати, яких слід уникати

Змішувати хімічних засобів

Хоча для належної дезінфекції та очищення поверхонь слід прибирати за допомогою хімічних засобів, дуже важливо не змішувати різні типи хімікатів.

Змішування агресивних хімічних речовин, таких як відбілювач або аміак, може призвести до утворення токсичних випарів і подразнення дихальної системи, особливо при недостатній вентиляції.

Тож, якщо ви плануєте прибирати з використанням декількох видів хімікатів, обов'язково прочитайте попереджувальні етикетки.

Використовувати одну ганчірку для всіх поверхонь

За словами експертів з клінінгу, використання однієї і тієї ж ганчірки або губки для прибирання всієї ванної кімнати може призвести до поширення мікробів з однієї поверхні на іншу.

Краще використовувати різні ганчірки для різних зон, особливо для туалету. Тому переконайтеся, що у вас завжди під рукою є кілька ганчірок, щіток та губок.

Уникати прочистки каналізації

Одне з "найароматніших" місць у ванній кімнаті - зливна труба. Проте часто йому не приділяють належної уваги.

Якщо не прочищати каналізацію під час рутинного прибирання у ванній кімнаті, це може призвести до накопичення волосся, мильної піни та сміття. А це посилюватиме неприємні запахи, оскільки бактерії процвітають в таких умовах.

Ігнорувати плісняву

У ванних кімнатах є багато джерел плісняви, яка не лише має непривабливий вигляд і запах, але й може призвести до проблем зі здоров'ям.

Окрім ретельного очищення поверхонь, радять регулярно прати й шторки для душу. Адже постійна вологість деяких поверхонь, таких як стіни душової кабіни та краї ванни, сприяє росту цвілі та грибка, що ще більше посилює бруд та сморід.

Пропускати плями та вимикачі

Фокусуючись на "загальній картині" при прибиранні ванної кімнати, нерідко можна пропустити одну чи дві плями або не протерти деякі поверхні - на яких також можуть бути мікроорганізми.

Тому не забувайте протирати крани, дверні ручки, кнопку унітаза та вимикачі - це допоможе стримати поширення мікробів.

Забувати про витяжку у ванній кімнаті

Витяжний вентилятор - це, мабуть, останнє, про що ми думаємо, коли прибираємо у ванній кімнаті. Проте якщо вентилятори не чистити регулярно, вони можуть накопичувати пил і ворсинки, що значно знижує їхню ефективність.

До того ж засмічений витяжний вентилятор становить небезпеку, оскільки накопичення пилу може призвести до перегріву двигуна.

Щоб запобігти таким ризикам і підтримувати якість повітря, важливо ретельно пилососити всмоктувальну поверхню та чистити лопаті вентилятора кожні кілька місяців.