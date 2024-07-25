5 помилок в прибиранні кухні, які не приносять нічого, окрім шкоди

Навіть якщо ретельно прибирати на кухні щотижня і мити посуд одразу після кожного прийому їжі, простір може бути не таким чистим, як ви думаєте. Адже іноді методи прибирання можуть приносити більше шкоди, ніж користі.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.
Попри те, що багато людей використовують відбілювач для дезінфекції кухонь, за словами експертів з прибирання приміщень, використання відбілювача може бути ризикованим.
Випадкове розбризкування може зіпсувати одяг, а випари небезпечні для вдихання людьми та домашніми тваринами. Тож для чищення стільниць рекомендують відмовитися від відбілювача і скористатися універсальним неагресивним засобом.
Якісний багатофункціональний засіб для чищення може замінити всі ті пляшки під раковиною і допомогти вам заощадити трохи грошей.
Реальність така, що мати засіб для миття раковини, скла та нержавіючої сталі може бути занадто багато, а один засіб повинен бути здатний виконати більшу частину роботи з прибирання.
Проте, навіть якщо засобів для прибирання декілька, надзвичайно важливо не змішувати їх разом та не наносити одночасно на поверхню - це призведе до хімічної реакції, утворення небезпечних випарів, або, як мінімум змінить ефективність засобу.
Коли справа доходить до чищення стільниць та інших поверхонь, здається, достатньо лише розпилити засіб і витерти його - проте це неправильно.
Засіб просто не встигне подіяти за декілька секунд, тож слід набратися терпіння.
Проте не варто чекати, доки рідина висохне. А ще краще - завжди слідувати інструкції на етикетці.
Кухонна губка - чудове середовище для розмноження бактерій. Щоб запобігти цьому, рекомендують дезінфікувати губки щодня і замінювати їх раз на 2-3 тижні.
Для прибирання рекомендують використовувати серветки з мікрофібри - адже губка досить швидко руйнується від хімічних засобів.
Також, щоб відтерти брудні тарілки, каструлі та пательні, можна використовувати щітку для посуду замість губки, яку легше дезінфікувати.
Якщо ви все вичистили, а на кухні досі неприємний запах - час перевірити смітник.
Фахівці зазначають, що важливо час від часу мити сміттєвий бак, оскільки бактерії розмножуються в рідині з продуктів, викликаючи неприємний запах.
Мити контейнер можна як мийним засобом для посуду, так і універсальним засобом для прибирання. Та в будь-якому випадку потрібно переконатися, що контейнер для сміття сухий, перш ніж замінити мішок.
До речі, раніше ми писали про те, в яких місцях нерідко забувають протерти пил.
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