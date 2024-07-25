5 помилок в прибиранні кухні, які не приносять нічого, окрім шкоди

Використовувати відбілювач

Попри те, що багато людей використовують відбілювач для дезінфекції кухонь, за словами експертів з прибирання приміщень, використання відбілювача може бути ризикованим.

Випадкове розбризкування може зіпсувати одяг, а випари небезпечні для вдихання людьми та домашніми тваринами. Тож для чищення стільниць рекомендують відмовитися від відбілювача і скористатися універсальним неагресивним засобом.

Використовувати кілька засобів для чищення

Якісний багатофункціональний засіб для чищення може замінити всі ті пляшки під раковиною і допомогти вам заощадити трохи грошей.

Реальність така, що мати засіб для миття раковини, скла та нержавіючої сталі може бути занадто багато, а один засіб повинен бути здатний виконати більшу частину роботи з прибирання.

Проте, навіть якщо засобів для прибирання декілька, надзвичайно важливо не змішувати їх разом та не наносити одночасно на поверхню - це призведе до хімічної реакції, утворення небезпечних випарів, або, як мінімум змінить ефективність засобу.

Швидко витирати засіб з поверхонь

Коли справа доходить до чищення стільниць та інших поверхонь, здається, достатньо лише розпилити засіб і витерти його - проте це неправильно.

Засіб просто не встигне подіяти за декілька секунд, тож слід набратися терпіння.

Проте не варто чекати, доки рідина висохне. А ще краще - завжди слідувати інструкції на етикетці.

Не замінювати губку для прибирання

Кухонна губка - чудове середовище для розмноження бактерій. Щоб запобігти цьому, рекомендують дезінфікувати губки щодня і замінювати їх раз на 2-3 тижні.

Для прибирання рекомендують використовувати серветки з мікрофібри - адже губка досить швидко руйнується від хімічних засобів.

Також, щоб відтерти брудні тарілки, каструлі та пательні, можна використовувати щітку для посуду замість губки, яку легше дезінфікувати.

Не мити відро для сміття

Якщо ви все вичистили, а на кухні досі неприємний запах - час перевірити смітник.

Фахівці зазначають, що важливо час від часу мити сміттєвий бак, оскільки бактерії розмножуються в рідині з продуктів, викликаючи неприємний запах.

Мити контейнер можна як мийним засобом для посуду, так і універсальним засобом для прибирання. Та в будь-якому випадку потрібно переконатися, що контейнер для сміття сухий, перш ніж замінити мішок.