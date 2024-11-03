5 помилок батьків, які псують характер дитини: перевірте себе - ви так робите?

Суперечливість вимог

Мама дозволяє те, що тато заборонив. Бабуся "допомагає" і робить все сама, а батьки в той час вимагають самостійності.

Результат: Дитина починає обирати хто з дорослих "хороший" і кого краще слухатися, а кого - необов'язково.

Порожні погрози

Деякі мами виманюють дітей з майданчиків погрозами: "Якщо ти зараз же не припиниш нити, я тебе…", і тут тирада погроз та обмежень (в кут поставлю, і сік не отримаєш, і взагалі гуляти більше не підемо). Звичайно, заспокоївшись мама забуває ці погрози, але дитина швидко це вловлює.

Результат: свавілля, ігнорування батьківських слів.

Емоційна гойдалка

Мама то всіляко балує дитину, грає з нею, то різко закривається, не підпускає до себе, репетує безупинно. Потім знову перемикається і стає ласкавою.

Результат: дитина росте в страху, найчастіше усувається від мами. Виростає істеричною особою, яка не здатна контролювати свої емоції та поведінку.

Завищені вимоги, які не відповідають віку дитини

Батьки вимагають від дитини те, що вона неспроможна зробити, бо для її віку це занадто рано.

Результат: Низька самооцінка, розвивається небезпечний перфекціонізм.

Гіперопіка

Такі батьки завжди краще за саму дитину знають, що їй потрібно і постійно її контролюють.

Результат: Відставання у показниках розвитку у ранньому віці, низька самооцінка, підлітковий бунт.

"Звичайно, ми робимо набагато більше помилок. І це нормально. Не бійтеся цього визнавати й головне - виправляйте свої помилки. Адже ми теж вчимося бути батьками", - наголошує Олександра Косячева.