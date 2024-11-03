5 ошибок родителей, которые портят характер ребенка: проверьте себя - вы так делаете?

Противоречивость требований

Мама позволяет то, что папа запретил. Бабушка "помогает" и делает все сама, а родители в это время требуют самостоятельности.

Результат: Ребенок начинает выбирать кто из взрослых "хороший" и кого лучше слушаться, а кого - необязательно.

Пустые угрозы

Некоторые мамы выманивают детей с площадок угрозами: "Если ты сейчас же не прекратишь ныть, я тебя…", и здесь тирада угроз и ограничений (в угол поставлю, и сок не получишь, и вообще гулять больше не пойдем). Конечно, успокоившаяся мама забывает эти угрозы, но ребенок быстро это улавливает.

Результат: произвол, игнорирование родительских слов.

Эмоциональные качели

Мама то всячески балует ребенка, играет с ним, то резко закрывается, не подпускает к себе, орет непрерывно. Затем снова переключается и становится ласковой.

Результат: ребенок растет в страхе, чаще устраняется от мамы. Вырастает истерическим лицом, которое не способно контролировать свои эмоции и поведение.

Завышенные требования, не отвечающие возрасту ребенка

Родители требуют от ребенка то, что он не может сделать, потому что для его возраста это слишком рано.

Результат: Низкая самооценка, развивается опасный перфекционизм.

Гиперопека

Такие родители всегда лучше самого ребенка знают, что ему нужно и постоянно его контролируют.

Результат: отставание в показателях развития в раннем возрасте, низкая самооценка, подростковый бунт.

"Конечно, мы совершаем гораздо больше ошибок. И это нормально. Не бойтесь этого признавать и главное - исправляйте свои ошибки. Мы ведь тоже учимся быть родителями", - отмечает Александра Косячева.