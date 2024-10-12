5 переваг вітаміну D для здоров’я серця

Як добавки вітаміну D впливають на здоров'я серця?

Хоча відомо, що вітамін D зменшує запалення та сприяє здоров’ю кісток і роботі м’язів, попередні дослідження дали суперечливі результати щодо його впливу на здоров’я серця.

"Хоча є багато досліджень, які показують зв’язок між споживанням вітаміну D і меншим ризиком серцево-судинних захворювань, пряма причина і наслідок все ще відсутні. Крім того, хоча низький рівень вітаміну D у сироватці крові пов’язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, залишається незрозумілим, чи є він причиною, чи сприяє хворобі серця, чи радше є наслідком хвороби серця", - сказала Джейн Морган, доктор медичних наук, кардіолог.

З цієї причини вчені з Китаю та Сполучених Штатів детально проаналізували 99 досліджень, опублікованих до березня 2024 року про вплив добавок вітаміну D на фактори. У них взяли участь 17 656 учасників з різних куточків світу.

Яка доза вітаміну D захищає серце знижує артеріальний тиск, рівень глюкози та холестерину?

Дослідники виявили, що прийом середньої дози 3320 міжнародних одиниць (МО) вітаміну D на день, або близько 83 мікрограмів, пов’язаний з кількома важливими перевагами для здоров’я серця та кровообігу.

Ці переваги включали:

зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску,

зниження рівня загального холестерину,

зниження глікованого гемоглобіну A1c (HbA1c – маркер діабету 2 типу),

зниження рівня глюкози в крові натщесерце, зниження рівня інсуліну в крові натще.

Добавка цієї дози вітаміну D принесла найбільшу користь людям зі Сходу, з нижчим рівнем вітаміну D у крові, без ожиріння, з ІМТ нижче 30 і старше 50 років.

Також варто звернути увагу на можливий позитивний вплив як на гіпертонію, так і на діабет і ліпіди, наголошує кардіолог Джейн Морган.

Люди з дефіцитом вітаміну D отримують більше користі від доповнення цього вітаміну в дозі 3320 МО, ніж люди, у яких рівень крові лише трохи знижений.

Проте дослідники підкреслили, що, незважаючи на переваги для здоров’я серцево-судинної системи вітаміну D у дозі 3320 МО, це не може бути ідеальна доза для всіх.

"Для досягнення оптимального рівня вітаміну D для кардіометаболічного здоров’я потрібна ретельна оцінка етнокультурного походження та біологічних особливостей кожної людини з метою впровадження індивідуальних стратегій втручання", - підкреслив доктор.

Тому перед початком варто перевірити рівень вітаміну D у крові, зробивши тест. Тоді зверніться до лікаря, який індивідуально визначить відповідну дозу вітаміну D залежно від його рівня в крові, а також, серед іншого, від віку, способу життя та супутніх захворювань.