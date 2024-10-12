5 преимуществ витамина D для здоровья сердца

Как добавки витамина D влияют на здоровье сердца?

Хотя известно, что витамин D уменьшает воспаление и способствует здоровью костей и работе мышц, предварительные исследования дали противоречивые результаты его влияния на здоровье сердца.

"Хотя есть много исследований, показывающих связь между потреблением витамина D и меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, прямая причина и следствие все еще отсутствуют. Кроме того, хотя низкий уровень витамина D в сыворотке крови связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. сосудистых заболеваний, остается непонятным, является ли он причиной, способствует ли болезни сердца, или является следствием болезни сердца", - сказала Джейн Морган, доктор медицинских наук, кардиолог.

По этой причине ученые из Китая и Соединенных Штатов подробно проанализировали 99 исследований, опубликованных до марта 2024 года о влиянии добавок витамина D на факторы. В них приняли участие 17 656 участников из разных уголков мира.

Какая доза витамина D защищает сердце, снижает артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина?

Исследователи обнаружили, что прием средней дозы 3320 международных единиц (МЕ) витамина D в день, или около 83 микрограмм, связан с несколькими важными преимуществами для здоровья сердца и кровообращения.

Эти преимущества включали:

снижение систолического и диастолического артериального давления,

снижение уровня общего холестерина,

снижение гликированного гемоглобина A1c (HbA1c – маркер диабета 2 типа),

снижение уровня глюкозы в крови натощак; снижение уровня инсулина в крови натощак.

Добавка этой дозы витамина D принесла наибольшую пользу людям с востока, с более низким уровнем витамина D в крови, без ожирения, с ИМТ ниже 30 и старше 50 лет.

Также стоит обратить внимание на возможное положительное влияние как на гипертонию, так и на диабет и липиды, отмечает кардиолог Джейн Морган.

Люди с дефицитом витамина D получают больше пользы от дополнения этого витамина в дозе 3320 МЕ, чем люди, у которых уровень крови лишь несколько снижен.

Однако исследователи подчеркнули, что, несмотря на преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы витамина D в дозе 3320 МЕ, это не может быть идеальной дозой для всех.

"Для достижения оптимального уровня витамина D для кардиометаболического здоровья требуется тщательная оценка этнокультурного происхождения и биологических особенностей каждого человека с целью внедрения индивидуальных стратегий вмешательства", - подчеркнул доктор.

Поэтому перед началом следует проверить уровень витамина D в крови, сделав тест. Тогда обратитесь к врачу, который индивидуально определит соответствующую дозу витамина D в зависимости от его уровня в крови, а также от возраста, образа жизни и сопутствующих заболеваний.