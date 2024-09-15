5 ознак, що ви виховали розпещену дитину: чи можуть батьки ще щось змінити

Більшість батьків хочуть бачити своїх дітей щасливими, тому іноді їм легше поступитися, ніж сказати "ні". Але постійні пестощі та балування можуть бути шкідливими в довгостроковій перспективі. Це заважає розвивати у дитині стійкість, розвиває егоїзм та спонукає отримувати від всього незадоволення.

Як зрозуміти, що ви виховуєте розпещену дитину та чи можуть батьки змінити ситуацію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNBC .

5 ознак розпещеної дитини

Не приймає "ні" як відповідь

Ваша дитина очікує, що все вийде так, як вона хоче і зазвичай, саме так і відбувається. Насправді це дитина вам постійне каже "ні" і ви це дозволяєте.

Більше отримує, ніж дає

Розпещені діти не вдячні за те, що ви для них робите. Замість "будь-ласка" та "дякую", ви від них найчастіше чуєте слова "дай мені".

Вимагають все швидко

Дитина не вважає, що інші люди можуть зазнати незручностей через їхні прохання, і очікує, що ви відкладете свої пріоритети в сторону та задовільните їх.

Думають тільки про себе

Дитина відчуває право та очікує особливих послуг. Якщо хтось отримує подарунок чи похвалу, вона засмучується і каже: "Я заслуговую цього більше!"

Ніколи не задоволені тим, що мають

Такі діти звикли мати всі іграшки світу, але їх ніколи не буває достатньо. Вони завжди хочуть більше, ще більше і більше.

Що можуть зробити батьки

Оскільки зіпсоване ставлення у дитинстві тільки засвоюється, від нього ще можна відучити. Тільки не чекайте, що ваша дитина оцінить ваш новий стиль виховання. Спочатку вони, швидше за все, будуть протидіяти, тому рухайтеся повільніше та не здавайтеся.

1. Скажіть "ні" без почуття провини

Батьки часто вважають, що слово "ні" знижує самооцінку, але дослідження показують, що діти, яких виховують у структурі та менш вседозволеному вихованні, мають вищу самооцінку та більше співпереживають іншим.

Коли ви говорите "ні", поясніть коротку причину, щоб допомогти їм зрозуміти, чому. "Домашнє завдання має бути зроблене перед іграми.

Таким чином ви зможете весело провести час без хвилювань та думок, що ще треба сісти за зошити" або "Сьогодні грати не будемо, бо у вас кашель і ви можете когось заразити, а ми не хочемо, щоб ваші друзі захворіли".

2. Хваліть за правильні речі

Якщо ваша дитина залежить від похвали, спробуйте хвалити її, коли вона робить щось для, або з - іншою людиною. Наприклад:

"Ви та ваш однокласник чудово попрацювали над проєктом наукової ярмарки" або "Віддати свій старий набір Лего на розпродаж іграшок було дуже вдумливо. Мені подобається ваше добре серце".

Це підсилює важливість турботи. Тому не поспішайте розпитувати про оцінки, а попросіть розказати про одну хорошу річ, яка була зроблена сьогодні для когось.

3. Підвищуйте вдячність

Практика вдячності допомагає дітям почуватися щасливішими, краще справлятися з труднощами та підвищує їхню задоволеність життям.

Проводьте з дітьми регулярні ритуали подяки. Молодші діти можуть намалювати те, за що вони вдячні, а старші діти можуть писати свою подяку в щоденнику.

Ви також можете по черзі ділитися вдячністю за обіднім столом або вести спільний сімейний щоденник вдячності, у який кожен може щось записати.

4. Розтягуйте очікування

Дослідження показують, що здатність робити паузи, чекати та відкладати - тісно пов'язана з майбутнім академічним і фінансовим успіхом.

Якщо ви розмовляєте телефоном і ваша дитина хоче вашої уваги, дайте сигнал: "Пізніше!"

Якщо ваша донька зараз хоче цей светр, але забула гроші, скажіть їй: "Наступного разу!"

Якщо ваш син штовхає сестру зі стільця, щоб швидше сісти за комп'ютер, скажіть: "Почекай!"

5. Вказуйте на нечутливі дії

Щоразу, коли ваша дитина робить щось віддалено необачне, допоможіть їй звернути увагу на почуття іншої людини: "Як ти думаєш, що почуває твій друг, коли ти схопив цукерку з його руки й навіть не спитавши?"

Потім запитайте: "Що ти можеш зробити, щоб уникнути цих образ наступного разу?" Правильні питання можуть допомогти дітям навчитися співчувати та зрозуміти, як їхні не дуже гарні дії впливають на інших.

6. Зосередьте на тому, щоб давати, а не отримувати

Знайдіть можливість для вашої дитини робити щось для інших. Наприклад, спекти печиво для хворого сусіда або допомогти полити квіти старенькій сусідці. Або визначте справу разом, щоб дитина могла відчути диво дарування, наприклад, віднести іграшки в дитячу лікарню чи притулок.

Коли справа доходить до отримання, встановіть обмеження на матеріальні речі та дотримуйтесь їх. Навчіть дитину приймати подарунки та проведіть репетицію, навчивши ввічливою відповіді: "Дякую. Я дуже ціную це".