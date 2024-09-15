5 признаков, что вы воспитали избалованного ребенка: могут ли родители еще что-то изменить

Большинство родителей хотят видеть своих детей счастливыми, поэтому иногда им легче уступить, чем сказать "нет". Но постоянные ласки и балование могут быть вредными в долгосрочной перспективе. Это мешает развивать у ребенка устойчивость, развивает эгоизм и побуждает получать от всего недовольство.

Как понять, что вы воспитываете избалованного ребенка и могут ли родители изменить ситуацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC .

5 признаков избалованного ребенка

Не принимает "нет" как ответ

Ваш ребенок ожидает, что все получится так, как он хочет и обычно именно, так и происходит. На самом деле этот ребенок вам постоянно говорит "нет" и вы это разрешаете.

Больше получает, чем дает

Избалованные дети не благодарны за то, что вы для них делаете. Вместо "пожалуйста" и "спасибо", вы от них чаще всего слышите слова "дай мне".

Требуют все быстро

Ребенок не считает, что другие люди могут испытать неудобства из-за их просьбы, и ожидает, что вы отложите свои приоритеты в сторону и удовлетворите их.

Думают только о себе

Ребенок чувствует право и ожидает особых услуг. Если кто-то получает подарок или похвалу, она сокрушается и говорит: "Я заслуживаю этого больше!"

Никогда недовольны тем, что имеют

Такие дети привыкли иметь все игрушки в мире, но их никогда не бывает достаточно. Они всегда хотят больше, еще больше и больше.

Что могут сделать родители

Поскольку испорченное отношение в детстве только усваивается, от него еще можно отучить. Только не ждите, что ваш ребенок оценит ваш новый стиль воспитания. Сначала они, скорее всего, будут противодействовать, поэтому двигайтесь медленнее и не сдавайтесь.

1. Скажите "нет" без чувства вины

Родители часто считают, что слово "нет" снижает самооценку, но исследования показывают, что дети, воспитываемые в структуре и менее всеразрешенном воспитании, имеют высшую самооценку и больше сопереживают другим.

Когда вы говорите "нет", объясните краткую причину, чтобы помочь им понять, почему. "Домашняя задача должна быть сделана перед играми.

Таким образом вы сможете весело провести время без волнений и мыслей, что еще нужно сесть за тетради" или "Сегодня играть не будем, потому что у вас кашель и вы можете кого-то заразить, а мы не хотим, чтобы ваши друзья заболели.

2. Хвалите за правильные вещи

Если ваш ребенок зависит от похвалы, попробуйте хвалить его, когда он делает что-то для, или с другим человеком. Например:

"Вы и ваш одноклассник прекрасно поработали над проектом научной ярмарки" или "Отдать свой старый набор Лего на распродажу игрушек было очень вдумчиво. Мне нравится ваше доброе сердце".

Это усиливает значимость заботы. Поэтому не спешите расспрашивать об оценках, а попросите рассказать об одной хорошей вещи, которая была сделана сегодня для кого-то.

3. Повышайте благодарность

Практика благодарности помогает детям чувствовать себя более счастливыми, лучше справляться с трудностями и повышает их удовлетворенность жизнью.

Проводите с детьми регулярные ритуалы благодарности. Младшие дети могут нарисовать то, за что благодарны, а старшие дети могут писать свою благодарность в дневнике.

Вы также можете по очереди делиться благодарностью за обеденным столом или вести общий семейный дневник благодарности, в который каждый может что-нибудь записать.

4. Растягивайте ожидания

Исследования показывают, что способность делать паузы, ждать и откладывать – тесно связана с будущим академическим и финансовым успехом.

Если вы разговариваете по телефону и ваш ребенок хочет вашего внимания, дайте сигнал: "Позже!"

Если ваша дочь сейчас хочет этот свитер, но забыла деньги, скажите ей: "В следующий раз!"

Если ваш сын толкает сестру со стула, чтобы поскорее сесть за компьютер, скажите: "Подожди!"

5. Указывайте на нечувствительные действия

Каждый раз, когда ваш ребенок делает что-то отдаленно опрометчивое, помогите ему обратить внимание на чувства другого человека: "Как ты думаешь, что чувствует твой друг, когда ты схватил конфету из его руки и даже не спросив?"

Затем спросите: "Что ты можешь сделать, чтобы избежать этих оскорблений в следующий раз?" Правильные вопросы могут помочь детям научиться сочувствовать и понять, как их не очень хорошие действия влияют на других.

6. Сосредоточьте на том, чтобы давать, а не получать

Найдите возможность для вашего ребенка делать что-нибудь для других. К примеру, испечь печенье для больного соседа или помочь полить цветы старенькой соседке. Или определите дело вместе, чтобы ребенок мог почувствовать чудо дарования, например, отнести игрушки в детскую больницу или приют.

Когда дело доходит до получения, установите ограничения на материальные вещи и соблюдайте их. Научите ребенка принимать подарки и проведите репетицию, научив вежливому ответу: "Спасибо. Я очень ценю это".