5 ознак, що ваш кіт вас дуже любить

Щоб зрозуміти, що кішка вас любить, треба звернути увагу на її поведінку. Ознаки любові можуть бути як очевидними, так і прихованими.

Хоче бути постійно поруч

Проявом котячої любові до хазяїна буде бажання знаходитися поряд із ним якомога більше часу. Тому, якщо ваша кішка завжди слідує за вами з кімнати в кімнату, це може означати, що вона любить вашу компанію або ж просто знає, що ви - джерело їжі.

Кішки, які отримують багато уваги і ласки від своїх господарів, асоціюють їх із приємними відчуттями. Тому вони можуть слідувати за вами навіть у ванну, шукаючи ще більше уваги.

Ще один явний знак любові - це коли ваша кішка щоночі лягає спати разом із вами та намагається притиснутися якомога ближче. Така поведінка показує, що тварина прагне фізичної близькості.

Навіть кішки, які зазвичай не люблять контактувати з людьми та насторожено ставляться до нового, часто сплять поруч з господарем. Це допомагає їм відчувати себе в безпеці і спокої.

Зоровий контакт

Ви можете дізнатися, чи любить вас ваша кішка, спостерігаючи за її реакцією на зоровий контакт. Кішки сприймають погляд як потенційну загрозу, особливо коли це стосується незнайомих людей чи тварин. Якщо ваша кішка не тільки дивиться вам в очі, але і робить це з радістю, це вже хороший знак.

Особливу увагу варто звернути на те, якщо вона повільно моргає, адже це є одним з найяскравіших проявів довіри та прихильності. Таке повільне моргання вважається "поцілунком" у світі кішок і свідчить про те, що вона відчуває себе комфортно і спокійно поряд з вами.

Удари головою

Коли ваша кішка б’є вас головою або потирає об вас, це її спосіб показати, що ви їй важливі. Це як обійми для кішок. Кішка таким чином передає свій запах, щоб помітити вас як частину своєї території. Вона хоче, щоб ви пахли так само як і вона, і це означає, що вона вам довіряє.

Ви також можете помітити, що ваша кішка робить те ж саме з різними предметами в будинку, такими як меблі або інші речі. Це допомагає їй відчувати себе комфортно і безпечно у своєму середовищі. Тому, якщо ваша кішка часто торкається головою до столика чи іншого предмета, це означає, що вона позначає ці речі як частину своєї території.

Замішування тіста

Коли ваша кішка починає "замішувати тісто" на ваших колінах або будь-якому іншому місці, це не просто миле заняття. Це її спосіб показати, що вона щаслива і відчуває себе комфортно.

Це поведінка, яку кішки запозичили з дитинства, коли масажували маму, щоб отримати молоко. Навіть коли вони стають дорослими, то часто продовжують це робити заради задоволення.

Зверніть увагу, якщо ваша кішка ніжно кусається чи шкрябає вас кігтями - це також проява любові і довіри. Таке поведінка показує, що вона відчуває себе комфортно поруч із вами.

Мяуканння та муркотіння

Ви могли помітити, що кішки мяукають лише до людей. Вони не потребують вербального спілкування один з одним, але знають, що мяукання може викликати реакцію господаря - їжу, ласощі чи погладжування.

Кішки можуть видавати різні звуки, такі як муркотіння (ритмічне бурчання), трелі (високий писк) або щебетання (зазвичай, коли спостерігають за чимось). Усі ці звуки - це особливий спосіб зв’язку, який ваша кішка використовує, щоб проявити почуття та показати свої бажання