5 ознак несерйозних стосунків. Перевірте вашу пару

5 ознак несерйозних стосунків

Ви не повідомляєте один одному, якщо затримуєтеся, або міняються плани

Звісно, ніхто нікому не належить, і ви нікому не маєте звітувати про кожен свій крок. Однак якщо вам "забувають" повідомити, що побачення скасовується, або ви прийдете невчасно - це ознака, що на ваші почуття, потреби і ваш час людині плювати.

Ваш партнер має правила щодо того, коли ви бачитеся

Якщо вам диктують правила, коли і за яких умов ви зможете побачитися, то це ознака маніпуляції або ж чого гірше - у вашого партнера ви не одна (один). Припиніть вірити, що все може змінитися.

Ваш партнер не хоче з вами зустрічатися, бо "лінь мити голову"

Якщо перепоною для зустрічі є "лінь мити голову", "голити ноги", "втома на роботі", вас просто не дуже хочуть бачити. Адже заради людини, до якої вас справді тягне, ви і голову вимиєте, і втому подолаєте і навіть на милицях доскачете.

Ви нікому не розповідаєте один про одного

Якщо ви не афішуєте стосунки, то удаєте, що їх взагалі нема. Про яку тут серйозність взагалі може бути мова?

У вас нема спільних планів на життя

Якщо ви не плануєте спільні відпустки, покупки у кожного з вас своя житлова площа, і ви навіть не зачіпаєте тему спільного проживання, це ознака несерйозних стосунків.

Як зрозуміти, що стосунки несерйозні (фото: Freepik)