5 оглядових майданчиків України, краєвиди з яких вам запам'ятаються на усе життя

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві

Монумент "Батьківщина-мати" є одним із десяти найвищих у світі, його висота становить 102 метри. Вага щита складає 13 тонн, а меч - 9 тонн, у підсумку загальна маса монумента досягає 450 тонн.

Вражаючі розміри статуї дозволяють їй витримувати навіть дев'ятибальні землетруси, а її "срок придатності" оцінюється приблизно у 150 років. Всередині монумента обладнано два ліфти: вертикальний, що підіймає на висоту 64 метри, і діагональний, який підіймає під кутом 75 градусів на 35 метрів.

Відвідувачі можуть піднятися на верх монумента, спершу скориставшись ліфтами, а потім піднявшись по вертикальних сходах, які розташовані в руці статуї. Оглядові майданчики монумента пропонують вражаючі краєвиди Києва, а одна з них навіть має відкриту частину без огорожі для фотосесій.

Краєвид з верхнього оглядового майданчика (фото: The-city.kiev.ua)

"Дах світу" в Одесі

Розташований біля Одеського театру музичної комедії на Італійському бульварі, "Дах світу" знаходиться на висоті 50 метрів. З цього майданчика відкривається чудовий краєвид на порт, море та історичний центр Одеси.

Майданчик відкритий для відвідування з квітня по жовтень, проте з п'ятниці по неділю вхід коштує трохи дорожче. Це місце легко досяжне пішки від залізничного вокзалу. "Дах світу" привертає туристів не лише красою пейзажів, але й можливістю зробити чудові фотографії.

Краєвид з "Даху мира" (фото: Facebook.com/krisha.mira.odessa)

Ратуша в Чернівцях

Сьогодні Чернівецька ратуша є будівлею міської ради, де можна піднятися на 50-метрову вежу. Якщо вам пощастить дістатися до вершини, ви отримаєте неймовірні враження. Щодня о 12:00 на ратуші трубач у національному костюмі грає відому мелодію "Марічка".

Оглядовий майданчик ратуші дозволяє помилуватися чудовим краєвидом на місто, а також насолодитися атмосферою історії та культури. Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче відчути дух Чернівців з висоти.

Ратуша в Чернівцях (фото: Вікіпедія)

Ратуша в Івано-Франківську

Івано-Франківська ратуша - головний символ міста, висота якої майже 50 метрів. Сам оглядовий майданчик знаходиться на висоті 33,3 метра. В будівлі розташований краєзнавчий музей, але більшість туристів обирає шлях нагору, не зупиняючись на музеї.

Після підйому вузькими сходами ви опиняєтеся на маленькому балконі, звідки відкривається захоплюючий вид на серце міста та навколишні храми. Івано-Франківськ відзначається своєю компактністю, і з ратуші можна побачити безліч визначних місць, які слід відвідати.

Ратуша в Івано-Франківську (фото: Вікіпедія)

Високий замок у Львові

"Високий замок" - це парк, розташований на місці колишнього замку, що надає чудові панорами Львова. Висота, на якій знаходиться замкова гора, перевищує 400 метрів, а шлях до неї містить безліч сходів і підйомів.

Під час прогулянки ви пройдете повз телевізійну вежу та насолодитеся красивими природними краєвидами. З оглядового майданчика відкривається найкращий вид на стародавню частину Львова, що вражає своєю архітектурною спадщиною.

Цей майданчик - один з небагатьох безкоштовних у нашому списку, що робить його ще привабливішим для відвідувачів. "Високий замок" є ідеальним місцем для романтичних прогулянок та пікніків на свіжому повітрі.

Високий замок (фото: Travels.in.ua)