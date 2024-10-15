5 смотровых площадок Украины, виды с которых вам запомнятся на всю жизнь

Монумент "Родина-мать" в Киеве

Монумент "Родина-мать" является одним из десяти самых высоких памятников в мире, его высота составляет 102 метра. Вес щита составляет 13 тонн, а меч - 9 тонн, в итоге общая масса монумента достигает 450 тонн.

Впечатляющие размеры статуи позволяют ей выдерживать даже девятибалльные землетрясения, а ее "срок годности" оценивается примерно в 150 лет. Внутри монумента оборудованы два лифта: вертикальный, поднимающийся на высоту 64 метра, и диагональный, поднимающийся под углом 75 градусов на 35 метров.

Посетители могут подняться на верх монумента, сперва воспользовавшись лифтами, а затем поднявшись по вертикальной лестнице, расположенной в руке статуи. Обзорные площадки монумента предлагают поразительные виды Киева, а одна из них даже имеет открытую часть без ограды для фотосессий.

Пейзаж с верхней смотровой площадки (фото: The-city.kiev.ua)

"Крыша мира" в Одессе

Расположенная возле Одесского театра музыкальной комедии на Итальянском бульваре, "Крыша мира" находится на высоте 50 метров. С этой площадки открывается вид на порт, море и исторический центр Одессы.

Площадка открыта для посещения с апреля по октябрь, однако с пятницы по воскресенье вход стоит немного дороже. Это место легко достижимо пешком от железнодорожного вокзала. "Крыша мира" привлекает туристов не только красотой пейзажей, но и возможностью сделать великолепные фотографии.

Пейзаж с "Крыши мира" (фото: Facebook.com/krisha.mira.odessa)

Ратуша в Черновцах

Сегодня Черновицкая ратуша - здание городского совета, где можно подняться на 50-метровую башню. Если вам удастся добраться до вершины, вы получите невероятные впечатления. Каждый день в 12:00 на ратуше трубач в национальном костюме играет известную мелодию "Маричка".

Смотровая площадка ратуши позволяет полюбоваться прекрасным видом на город, а также насладиться атмосферой истории и культуры. Это место идеально подходит для тех, кто хочет ощутить дух Черновцов с высоты.

Ратуша в Черновцах (фото: Википедия)

Ратуша в Ивано-Франковске

Ивано-Франковская ратуша - главный символ города, высота которой почти 50 метров. Сама смотровая площадка находится на высоте 33,3 метра. В здании расположен краеведческий музей, но большинство туристов выбирают путь вверх, не останавливаясь на музее.

После подъема по узкой лестнице вы оказываетесь на маленьком балконе, откуда открывается захватывающий вид на сердце города и окружающие храмы. Ивано-Франковск отличается своей компактностью, и из ратуши можно увидеть множество достопримечательностей, которые следует посетить.

Ратуша в Ивано-Франковске (фото: Википедия)

Высокий замок во Львове

"Высокий замок" - это парк, расположенный на месте бывшего замка, который предоставляет отличные панорамы Львова. Высота, на которой находится замковая гора, превышает 400 метров, а путь к ней содержит множество лестниц и подъемов.

Во время прогулки вы пройдете мимо телевизионной башни и насладитесь красивыми природными видами. Со смотровой площадки открывается лучший вид на древнюю часть Львова, поражающий своим архитектурным наследием.

Эта площадка - одна из немногих бесплатных в нашем списке, что делает ее еще более привлекательной для посетителей. "Высокий замок" - идеальное место для романтических прогулок и пикников на свежем воздухе.

Высокий замок (фото: Travels.in.ua)