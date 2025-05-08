5 нових функцій iOS 18.5, які змінять ваш iPhone

Покращення в додатку "Пошта"

В iOS 18.5 Apple внесла два важливих поліпшення в застосунок "Пошта" після спірного редизайну у версії 18.2.

Тепер доступний окремий вид "Вся пошта" - він відображається на правому краю екрана і дає змогу легко перемикатися між категоріями і загальним списком листів.

Контактні фото в списку листів тепер можна вмикати і вимикати прямо з меню додатка (через іконку з трьома крапками в правому верхньому кутку), а не тільки через налаштування.

Окремий вид "Вся пошта" (фото: 9to5Mac)

Новий шпалери на честь Pride

Apple рідко додає нові системні шпалери, але в iOS 18.5 з'явилася яскрава Pride-тема - на додаток до торішніх варіантів. Шпалери доступні в стандартній галереї.

Повідомлення в Screen Time

Функція "Екранний час", призначена для контролю використання пристроїв і особливо корисна для батьків, отримала оновлення: тепер батьки отримуватимуть сповіщення щоразу, коли на пристрої дитини вводиться код доступу для обходу обмежень.

Покупки через iPhone у додатку Apple TV

Раніше функція "Купити за допомогою iPhone" працювала тільки на Apple TV, але тепер вона доступна і на телевізорах і приставках сторонніх виробників. Це означає, що оформити підписку, купити або взяти напрокат фільм у застосунку Apple TV можна з підтвердженням покупки через iPhone - швидко і зручно.

Безперебійні покупки в додатку Apple TV (фото: 9to5Mac)

Супутникові функції на iPhone 13

Якщо раніше супутникові функції працювали тільки на iPhone 14 і новіше, то з iOS 18.5 вони стали доступні і на лінійці iPhone 13 (включно з mini, Pro і Pro Max). Наприклад, користувачі T-Mobile зможуть використовувати супутниковий зв'язок Starlink у зонах без покриття.

Однак функції Apple, на кшталт SOS через супутник, як і раніше, вимагають нового "заліза" і не підтримуються.