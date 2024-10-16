5 нобелівських лауреатів, що народилися в Україні та здобули всесвітню славу

Ілля Мечников (Нобелівська премія з медицини, 1908 рік)

Ілля Мечников, видатний бактеріолог та імунолог, народився 15 травня 1845 року в селі Іванівка на Харківщині. Він провів понад 40 років свого життя в Україні, де навчався і здійснив свої перші наукові відкриття.

Його ключовий внесок в науку полягав у відкритті фагоцитозу - процесу, за допомогою якого клітини імунної системи знищують шкідливі бактерії. У 1908 році Мечников отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини разом із Паулем Ерліхом за дослідження в галузі імунітету.

Мечников був нагороджений премією як підданий Російської імперії, але завжди згадував про своє українське коріння.

Ілля Мечников (фото: Вікіпедія)

Зельман Ваксман (Нобелівська премія з медицини, 1952 рік)

Зельман Ваксман, уродженець міста Прилуки на Чернігівщині, був видатним мікробіологом, чий внесок у боротьбу з туберкульозом зробив його всесвітньо відомим. Він емігрував до США в 1911 році, але ніколи не забував про своє українське походження.

У 1952 році він отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття стрептоміцину - першого ефективного антибіотика для лікування туберкульозу. Ваксман зробив вагомий внесок у розвиток медицини, і його відкриття врятували мільйони життів.

Зельман Ваксман (фото: Вікіпедія)

Роальд Гофман (Нобелівська премія з хімії, 1981 рік)

Роальд Гофман народився 18 липня 1937 року в місті Золочів на Львівщині. Його дитинство пройшло в умовах Другої світової війни, коли він та його мати ховалися від нацистських окупантів. Після війни Гофман емігрував до США, де став одним із провідних фахівців у галузі квантової хімії.

У 1981 році він отримав Нобелівську премію з хімії разом із Кенічі Фукуї за розробку теорії хімічних реакцій. Хоча він нагороджений як громадянин США, Гофман завжди тепло згадував про Україну, яку назвав "землею свого серця".

Роальд Гофман (фото: Вікіпедія)

Саймон Кузнець (Нобелівська премія з економіки, 1971 рік)

Саймон Кузнець народився в 1901 році в Харкові та провів значну частину свого дитинства в Україні. Він емігрував до США, де став одним із найвпливовіших економістів ХХ століття.

У 1971 році Кузнець отримав Нобелівську премію з економіки за емпірично обґрунтовану теорію економічного зростання. Його праці допомогли краще зрозуміти економічні та соціальні процеси, а його дослідження стали основою для багатьох сучасних економічних моделей.

Пам'ятна дошка у Харкові на честь Саймона Кузнеця (фото: Вікіпедія)

Жорж Шарпак (Нобелівська премія з фізики, 1992 рік)

Жорж Шарпак народився 1 серпня 1924 року в місті Дубровиця на Рівненщині. Під час Другої світової війни він емігрував до Франції, де зробив значний внесок у фізику елементарних частинок. У 1992 році Шарпак отримав Нобелівську премію з фізики за винахід детекторів частинок, зокрема так званих "камер Шарпака".

Його відкриття дозволили значно покращити методи дослідження субатомних частинок, що стало важливим кроком у розвитку сучасної фізики. Шарпак завжди зберігав теплі спогади про Україну, де пройшли його дитячі роки.

Жорж Шарпак (фото: Вікіпедія)