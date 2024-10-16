5 нобелевских лауреатов, родившихся в Украине и завоевавших всемирную славу

Илья Мечников (Нобелевская премия по медицине, 1908 год)

Илья Мечников, выдающийся бактериолог и иммунолог, родился 15 мая 1845 года в селе Ивановка Харьковской области. Он провел более 40 лет своей жизни в Украине, где учился и совершил свои первые научные открытия.

Его ключевой вклад в науку заключался в открытии фагоцитоза - процесса, с помощью которого клетки иммунной системы уничтожают вредные бактерии. В 1908 году Мечников получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине вместе с Паулем Эрлихом за исследования в области иммунитета.

Мечников был награжден премией как подданный Российской империи, но всегда упоминал о своих украинских корнях.

Илья Мечников (фото: Википедия)

Зельман Ваксман (Нобелевская премия по медицине, 1952 год)

Зельман Ваксман, уроженец города Прилуки Черниговской области, был выдающимся микробиологом, чей вклад в борьбу с туберкулезом сделал его всемирно известным. Он эмигрировал в США в 1911 году, но никогда не забывал о своем украинском происхождении.

В 1952 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие стрептомицина - первого эффективного антибиотика для лечения туберкулеза. Ваксман внес весомый вклад в развитие медицины, и его открытие спасли миллионы жизней.

Зельман Ваксман (фото: Википедия)

Роальд Гофман (Нобелевская премия по химии, 1981 год)

Роальд Гофман родился 18 июля 1937 года в городе Золочев Львовской области. Его детство прошло в условиях Второй мировой войны, когда он и его мать скрывались от нацистских окупантов. После войны Гофман эмигрировал в США, где стал одним из ведущих специалистов в области квантовой химии.

В 1981 году он получил Нобелевскую премию по химии вместе с Кеничи Фукуи за разработку теории химических реакций. Хотя он награжден как гражданин США, Гофман всегда тепло упоминал Украину, которую назвал "землей своего сердца".

Роальд Гофман (фото: Википедия)

Саймон Кузнец (Нобелевская премия по экономике, 1971 год)

Саймон Кузнец родился в 1901 году в Харькове и провел большую часть своего детства в Украине. Он эмигрировал в США, где стал одним из самых влиятельных экономистов ХХ века.

В 1971 году Кузнец получил Нобелевскую премию по экономике за эмпирически обоснованную теорию экономического роста. Его труды помогли лучше понять экономические и социальные процессы, а его исследования стали основой для многих современных экономических моделей.

Памятная доска в Харькове в честь Саймона Кузнеца (фото: Википедия)

Жорж Шарпак (Нобелевская премия по физике, 1992 год)

Жорж Шарпак родился 1 августа 1924 года в городе Дубровица Ровенской области. Во время Второй мировой войны он эмигрировал во Францию, где внес значительный вклад в физику элементарных частиц. В 1992 году Шарпак получил Нобелевскую премию по физике за изобретение детекторов частиц, в частности, так называемых "камер Шарпака".

Его открытие позволило значительно улучшить методы исследования субатомных частиц, что явилось важным шагом в развитии современной физики. Шарпак всегда хранил тёплые воспоминания об Украине, где прошли его детские годы.

Жорж Шарпак (фото: Википедия)